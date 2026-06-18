El gobierno de México ha decidido anular las licencias de conducir de conductores que pertenezcan a ciertas categorías, según un comunicado oficial. Esto se debe a que estos conductores han incurrido en ciertas infracciones, como la falta de luces reglamentarias, cubiertas y carga mal estibada.

El gobierno de México decidió anular las licencias de conducir de conductores que pertenezcan a ciertas categorías, según un comunicado oficial. Esto se debe a que estos conductores han incurrido en ciertas infracciones, como la falta de luces reglamentarias, cubiertas y carga mal estibada.

Además, se les puede retener el vehículo por efectuar giros prohibidos, tener una licencia adulterada o haber acumulado multas que les hayan quitado los 20 puntos iniciales. La entidad también mencionó que se cancelarán las licencias de conducir de todos los conductores en las ciudades de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla y Tijuana que cometan estos errores.

En cuanto a la economía, la entidad mantiene una visión positiva sobre las acciones argentinas y cree que una futura reclasificación de MSCI podría generar ingresos equivalentes al 13% del free float local. Los sectores que se ven afectados son la energía, los bancos y la minería. En resumen, el gobierno de México está tomando medidas para mejorar la seguridad vial y la economía del país





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