El gobierno de la ciudad firmó un convenio con la Universidad de Buenos Aires para financiar la atención médica de vecinos sin obra social y en situación crítica en el Hospital de Clínicas de la UBA.

El gobierno de la ciudad decidió financiar la atención médica en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires para vecinos sin obra social y en situación crítica.

Firmaron un convenio Jorge Macri, su ministro de Salud, el rector y el director del centro hospitalario. Se incluyen servicios como guardia general, diagnóstico por imágenes, hemoterapia, internaciones no programadas, clínica médica, terapia intensiva y unidad coronaria. La iniciativa se realiza para fortalecer el sistema de salud de la ciudad y destaca una inversión histórica en obras. Daniel López Rosetti aconseja adoptar una visión estoica frente a las frustraciones diarias





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