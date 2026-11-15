Gobierno de Córdoba y Autódromo de Río Cuarto: Regreso del Turismo Carretera

El gobernador Martín Llaryora celebra el retorno del Turismo Carretera a Río Cuarto tras 14 años, destacando las inversiones en infraestructura y el impacto económico para la ciudad de Córdoba.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, lideró este domingo un recorrido oficial por el Autódromo de Río Cuarto para celebrar el retorno del Turismo Carretera a la ciudad tras un período de ausencia de catorce años. El mandatario provincial enmarcó el acontecimiento como un hito fundamental para la proyección turística y deportiva de la región, coincidiendo con la conmemoración de los doscientos cuarenta años de fundación de Río Cuarto.

Infraestructura y obras de ampliación del circuito

La reinstalación de esta competencia deportiva de primer nivel fue posible gracias a una extensa serie de obras de modernización y adecuación técnica realizadas en las instalaciones del predio. La Comisión del Autódromo de Río Cuarto y el gobierno provincial trabajaron en silencio durante casi tres años para transformar el trazado y garantizar la seguridad de los pilotos y aficionados.

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Una de las modificaciones estructurales más significativas fue la ampliación del circuito en setecientos metros, una necesidad imperante derivada de los nuevos estándares de seguridad exigidos por la categoría. El gobernador Martín Llaryora explicó claramente que la ausencia de la carrera en años anteriores no obedecía a falta de voluntad organizativa, sino a la imposibilidad técnica de ejecutarla sin estas inversiones cruciales en infraestructura.

Entre las intervenciones concretas destacadas por la autoridad provincial se encuentran la construcción de dos nuevos playones para el público, la reparación integral de los boxes de los equipos, la instalación de un sistema completo de luminarias y diversas mejoras en los accesos principales. Estas obras fueron esenciales para garantizar que el flujo de vehículos no se viera comprometido por las lluvias recientes, mitigando riesgos logísticos y de seguridad.

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Impacto económico y turístico en la ciudad

La presencia masiva de público registrada desde las primeras horas del evento confirma la expectativa generada por el regreso de la categoría más convocante del automovilismo argentino. Martín Llaryora subrayó que este domingo representa una oportunidad única para posicionar a Río Cuarto en el mapa mediático nacional, demostrando la capacidad de la ciudad para albergar espectáculos de gran envergadura.

El regreso del Turismo Carretera no solo implica un triunfo deportivo, sino que genera un movimiento económico significativo en sectores clave de la localidad. La hotelería, la gastronomía, el comercio local y los servicios vinculados con el turismo experimentarán un incremento notable en la demanda durante la competencia, reforzando la actividad económica de la región cordobesa.

El mandatario provincial consideró que contar con un autódromo habilitado para recibir a las principales categorías nacionales abre nuevas posibilidades de gestión deportiva. Esta infraestructura permite planificar la organización de otras competencias a lo largo del año, consolidando un flujo constante de visitantes que se traduce directamente en generación de empleo y desarrollo sostenible para la comunidad.

Reivindicación histórica y reconocimiento institucional

El gobernador Martín Llaryora agradeció públicamente el trabajo incansable de la Comisión del Autódromo de Río Cuarto y de las empresas privadas que acompañaron el proceso de recuperación. calificó el evento como una gran fiesta del automovilismo y, simultáneamente, como una reivindicación histórica para los hinchas y los gestores deportivos que apostaron por el proyecto.

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Con estas mejoras, el Autódromo de Río Cuarto queda oficialmente habilitado para recibir a las máximas figuras del deporte motor argentino. El gobernador concluyó su intervención asegurando que la ciudad ahora juega en la Primera división del automovilismo nacional, reafirmando su compromiso con la inversión pública estratégica y el bienestar social a través del deporte y la cultura.