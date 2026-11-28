La paritaria docente en Córdoba suma una oferta con aumentos mensuales, bonos y mejoras laborales que la UEPC someterá a votación de su asamblea provincial el viernes.

El Gobierno de Córdoba, encabezado por el gobernador Martín Llaryora, presentó la primera oferta salarial para los docentes de la provincia en el marco de una paritaria que se negocia de forma anticipada. La propuesta contempla un aumento mensual con un piso del 2%, sujeto a la evolución de la inflación, además del pago de una suma extraordinaria no remunerativa de $270.000 en diciembre.

La asamblea provincial docente, integrada por 123 representantes de los 26 departamentos, votará el próximo viernes si acepta o rechaza la oferta. Si el gremio la aprueba, el acuerdo se extenderá hasta septiembre de 2027. La negociación está a cargo de la UEPC, cuyo titular es Roberto Cristalli, junto con el secretario General de la Gobernación, David Consalvi.

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Cómo funciona el esquema salarial propuesto

El esquema salarial prevé incrementos mensuales acumulativos del 2%. Si la inflación supera ese porcentaje, el Gobierno provincial reconocerá automáticamente la diferencia para los docentes.

Además, la oferta establece una instancia de revisión salarial para julio de 2027. Según lo informado, la gestión de Martín Llaryora busca evitar una nueva discusión salarial en marzo, en plena campaña electoral.

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A la suma extraordinaria de $270.000 que se pagará en diciembre se agregan mejoras en el incentivo docente, que pasará a $150.000 en febrero y a $170.000 en agosto. En el caso de los empleados de la administración pública, la propuesta prevé dos pagos de $150.000, en enero y en febrero.

Nuevo cargo de 28 horas y mejoras para cada sector

La oferta incorpora un cargo de 28 horas semanales de implementación voluntaria para maestros de nivel inicial y primario. Esta modalidad permitirá reconocer económicamente el trabajo pedagógico que realizan fuera del aula, un punto que el Gobierno provincial destacó entre las mejoras específicas para cada sector.

Quienes opten por el régimen de 28 horas tendrán un incremento del 35,6% en febrero y del 55,3% en septiembre. Para los docentes con 20 años de antigüedad, la mejora llegará al 58%.

Para septiembre, la propuesta garantiza aumentos del 38,1% para preceptores, del 28,7% para docentes con 30 horas cátedra, del 28,2% para directivos de Primaria y del 26,9% para directivos de Secundaria, de acuerdo con los cargos de referencia. Los directivos y supervisores recibirían además una compensación adicional de $100.000.

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Condiciones laborales, jubilados y votación docente

El paquete de medidas laborales incluye titularizaciones en todos los niveles y modalidades, concursos para cargos directivos y de supervisión, resguardo de los puestos de trabajo y continuidad de la jornada extendida. También contempla mejoras en el pago de la movilidad rural y la ampliación de las licencias por lactancia y partos múltiples.

La propuesta también incluye el reconocimiento económico de las tareas de coordinación de los equipos directivos, la eliminación del Fosaet y del artículo 3 de Profesionalidad Docente. Para los jubilados, el Gobierno prevé una suma extraordinaria de $150.000 en diciembre, un incremento de $40.000 en el incentivo docente y la actualización de los topes previsionales.

Asimismo, se reducirá progresivamente del 8% al 6% el último tramo de los aportes extraordinarios establecidos por la Ley 11.087, tanto para los trabajadores activos como para los jubilados. Desde el Gobierno provincial sostuvieron que la oferta responde a demandas planteadas por el gremio y representa un avance en la recuperación del poder adquisitivo, la estabilidad laboral y el reconocimiento económico del trabajo docente.

Antes de la asamblea del viernes, el cronograma del gremio comenzará el martes con asambleas informativas por departamento, donde se explicarán los detalles de la propuesta oficial. El miércoles se realizarán asambleas resolutivas por escuela, de una hora de duración. El jueves tendrán lugar las asambleas departamentales, que definirán los mandatos con los que los representantes de los 26 departamentos llegarán a la instancia provincial.