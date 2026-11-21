El gobernador Martín Llaryora presentó el boleto policial exclusivo sin límites de cupo durante el aniversario de la Policía de Córdoba, reuniendo a más de 1.300 efectivos.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, lideró la conmemoración del 166 aniversario de la Policía de Córdoba en el Parque del Kempes, un evento que congregó a más de 1.300 efectivos provenientes de diversas dependencias y especialidades de la fuerza provincial. Durante la celebración oficial, la autoridad provincial hizo el anuncio clave de implementar el boleto policial, una nueva medida administrativa que eliminará las restricciones de cupo y permitirá los traslados en transporte público tanto en uniforme como de civil.

Implementación del boleto policial sin restricciones

La nueva iniciativa introduce un sistema de tarjeta identificatoria específica que otorga a los miembros de la institución la capacidad de viajar en medios de transporte público sin importar su vestimenta al momento del traslado. Esta actualización resuelve una limitante operativa significativa, ya que anteriormente el personal debía presentarse necesariamente uniformado para acceder al beneficio y enfrentaba los cupos establecidos por las empresas de transporte.

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El mecanismo elimina por completo las barreras de cantidad de efectivos por unidad, permitiendo el acceso inmediato en cualquier horario, sujeto únicamente a los límites generales de viajes contemplados en las políticas vigentes. La tarjeta también servirá como herramienta de gestión para registrar y monitorear el uso del servicio, garantizando el control preciso de la cantidad de usuarios activos y mejorando la administración logística del sistema de movilidad.

Compromiso con la seguridad y el equipamiento

En el marco de su discurso, el mandatario Martín Llaryora enfatizó la continuidad de las inversiones en seguridad pública a pesar del complejo escenario macroeconómico que atraviesa la jurisdicción, asegurando que el cuidado del personal es una prioridad indiscutible. Sostuvo que la reducción de las tasas de homicidio hasta niveles entre los más bajos del país es el resultado directo de un esfuerzo sostenido y la profesionalización derivada de la nueva Ley de Seguridad provincial.

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El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, complementó la visión de gestión destacando la importancia del ejemplo ético y la vocación de servicio que definen la conducción de la fuerza. Su gestión ha priorizado la modernización operativa mediante la adquisición de móviles del Comando de Acción Preventiva, vehículos para unidades especiales, armas no letales y chalecos balísticos ergonómicos diseñados específicamente para el personal femenino.

Homenaje y reconocimiento institucional

El comisario general Marcelo Marín, jefe de la Policía de Córdoba, recorrió la historia de la institución reconociendo la contribución fundamental de las distintas generaciones de hombres y mujeres que han dejado su impronta profesional. Esta reflexión histórica se enmarcó dentro de una jornada que buscó honrar la trayectoria institucional y fortalecer el sentido de pertenencia entre los efectivos actuales y el cuerpo social de la provincia.

La ceremonia concluyó con un desfile tradicional de más de 1.300 efectivos, donde se exhibieron las destrezas tácticas y el equipamiento operativo de las fuerzas especiales. Este acto público sirvió como una demostración tangible de la capacidad operativa actual y reafirmó el compromiso institucional con la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público en la región.