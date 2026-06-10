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Gobierno de Brasil, Venezuela y Paraguay restringirá el ingreso y la salida del país a aquellos que posterguen la renovación de su pasaporte

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Gobierno de Brasil, Venezuela y Paraguay restringirá el ingreso y la salida del país a aquellos que posterguen la renovación de su pasaporte
Gobierno De BrasilVenezuela Y ParaguayPasaporte
📆6/10/2026 1:53 PM
📰Cronistacom
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El Gobierno de Brasil, Venezuela y Paraguay ha anunciado que bloqueará el ingreso y la salida del país a aquellos que posterguen el trámite de renovación de su pasaporte en aeropuertos. Esto se debe a que la Corte Suprema ha determinado que la suspensión otorgada por un juzgado no constituye autorización alguna.

El Gobierno de Brasil, Venezuela y Paraguay ha anunciado que bloqueará el ingreso y la salida del país a aquellos que posterguen el trámite de renovación de su pasaporte en aeropuertos.

Sin embargo, la Corte Suprema ha determinado que la suspensión otorgada por un juzgado no constituye autorización alguna. Esto evita que los operativos sean arbitrarios o discriminatorios, pero no implica una autorización para la prestación de estos servicios.

Por otro lado, el Gobierno visitará casa por casa con abogados y administrativos para verificar la existencia de los titulares de pensiones y subsidios, lo que beneficiará principalmente a los concesionarios de transporte formal. Los conductores asociados a aplicaciones como Uber y Cabify enfrentan la pérdida de una fuente de ingresos clave, ya que el Gobierno restringirá su actividad y cancelará cientos de licencias en las principales ciudades

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