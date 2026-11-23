Verónica Pérez y Elizabeth Osterberg asumen en Dosuba. Cambio al frente de la obra social de jubilados por tensiones internas y deudas con prestadores.

El Gobierno nacional definió este lunes la salida del equipo directivo de Dosuba, la obra social de los jubilados, en un contexto de tensión interna y graves dificultades financieras que impactan en la atención de cerca de 6 millones de afiliados.

La conducción de la organización quedará a cargo de Verónica Gabriela Pérez como directora ejecutiva y de Elizabeth Ana Osterberg como subdirectora, quienes asumen tras un proceso que evidencia cambios estructurales en la gestión del organismo.

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Cambio en la Dirección Ejecutiva

Los funcionarios que se desempeñaban al frente del organismo desde el 21 de diciembre de 2023 abandonaron sus cargos tras ser reemplazados por la nueva dupla de liderazgo. Esta rotación en la alta dirección busca responder a la crisis operativa que ha enfrentado la institución.

La decisión responde a las diferencias en la gestión que venían manifestándose desde septiembre, cuando los actuales salientes, Leguizamo y Zamparolo, solicitaron una reunión con el ministro de Salud, Mario Lugones.

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Ruptura con la Gestión Anterior

Las autoridades salientes transmitieron su malestar por lo que consideraban una intervención externa en la conducción de la institución. Este conflicto tuvo un precedente cuando Esteban Leguizamo había provocado fricciones internas antes de ser reemplazado por la propia Verónica Pérez.

Leguizamo contaba con trayectoria técnica en el organismo durante la gestión de Luana Volnovich. Su experiencia previa contrasta con la nueva estrategia que impulsa el Ministerio de Salud de la Nación desde un sector específico.

Impacto Financiero y Deudas

Ambos asumieron a fines de 2023 en un organismo clave que administra un elevado caudal financiero y mantiene relación con obras sociales, clínicas, sanatorios y laboratorios. La situación actual es crítica por las demoras recurrentes en las partidas del Tesoro nacional durante casi todo el año 2026.

Estas demoras han generado deudas acumuladas con prestadores, quienes denunciaron atrasos en los honorarios y valores insuficientes por consulta. Este panorama afecta directamente la capacidad de atención de la institución.

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Antecedentes y Relevo de Mando

Verónica Pérez contaba con trayectoria previa en el organismo. Anteriormente, había presidido el Consejo de Administración de Dosuba, la obra social de la UBA, lo que la convierte en una figura con conocimiento interno de la estructura.

El relevo de mando se produce en un momento de alta sensibilidad para los afiliados. La nueva dirección enfrenta el desafío inmediato de sanear las cuentas pendientes y restablecer la confianza de las clínicas y laboratorios.