Gobierno confirma visitas a domicilio para verificar pensiones y subsidios:

El presidente Gustavo Petro decretó que el próximo lunes 18 de mayo será feriado y habrá un fin de semana largo en todo el país. Para fortalecer la transparencia y eficiencia en la entrega de recursos públicos y garantizar que se cumplan los criterios vigentes, se realizarán visitas a domicilio para determinar la existencia y situación de quienes reciben beneficios estatales.

Gustavo Petro decretá que el próximo lunes 18 de mayo será feriado y habrá un fin de semana largo en todo el país, incluyendo visitas a domicilio para comprobar la existencia y situación de quienes reciben beneficios estatales, como parte de la estrategia para reforzar la transparencia y eficiencia en la entrega de recursos públicos y garantizar que se cumplan los criterios vigentes.

La medida también incluye visitas domiciliarias para verificar en terreno la documentación, estado civil, y situación de vida de los beneficiarios, especialmente en programas donde el riesgo de pagos indebidos es mayor por la dispersión geográfica y problemas de identificación digital. Reducir la dependencia exclusiva de procesos remotos o auto-reportados.

Esto busca reforzar la rendición de cuentas y la sostenibilidad fiscal de los programas de pensiones y asistencia social en un periodo en el que hay una creciente demanda de cobertura social en Colombia





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