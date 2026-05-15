Gobierno confía en desaceleración de la inflación en Argentina

El informe sobre inflación de abril reveló una disparidad marcada entre los distintos rubros, lo que permite identificar dónde están las presiones y dónde hay un avance en la pelea contra la inflación. El nivel general del 2,6% estuvo impulsado principalmente por el rubro de Transporte, que registró un aumento del 4,4%, influido por la decisión oficial de quitar subsidios en este sector. También a la influencia de la suba de los combustibles sobre este nicho, por el shock de la guerra en Medio Oriente. El segundo bloque de mayores incrementos estuvo marcado por Educación (+4,2%) y Comunicación (+4,1%). Estos incrementos reflejan factores estacionales que pesaron sobre el índice. Sin embargo, el dato que más celebró el equipo económico fue el de Alimentos y Bebidas no alcohólicas, que se ubicó en un 1,5%, bien por debajo del promedio general. Este escenario nacional guarda una estrecha sintonía con lo observado en la Ciudad de Buenos Aires, donde el IPC BA mostró un 2,5%, una caída de 0,5 puntos porcentuales respecto a lo esperado originalmente.

El Gobierno apuesta a que, esta vez sí, 'lo peor ya pasó'. De hecho, Luis Caputo y Santiago Bausili confían en que, de acá en más, la inflación vaya en continua desaceleración.

A menos que algún imponderable externo, o una particularidad local, modifique el escenario. Algo que ya pasó con el shock de precios por la guerra en Medio Oriente. Lo concreto es que el dato del IPC de abril, del 2,6%, publicado ayer jueves por el INDEC, llevó alivio al Palacio de Hacienda y también a la Casa Rosada.

'La variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre', destacó el ministro de Economía en su cuenta de la red X. En la visión oficial, la economía argentina comienza a mostrar signos de una desaceleración más profunda, tras los picos de volatilidad registrados al cierre del primer trimestre. El número de abril no sólo representaría un descenso nominal contra los meses anteriores, sino que valida el diagnóstico del Gobierno sobre el carácter transitorio de los shocks previos. Entre los shocks de servicios y el ancla de los alimento





iProfesional / 🏆 1. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inflación Argentina Gobierno Economía Banco Central YPF Cambio Comercio Exterior Inflación Núcleo Rubro Transporte Rubro Educación Rubro Comunicación Rubro Alimentos Y Bebidas No Alcohólicas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trenes chinos para el AMBA cómo impactará la millonaria compra en el transporte públicoPeriodista especializado en energía, transporte e infraestructura

Read more »

Quién es Francisco Adorni, el hermano de Manuel que también es investigado por enriquecimiento ilícitoMientras el jefe de Gabinete acumula denuncias, ahora su hermano es blanco de una investigación judicial por el mismo delito que su pariente.

Read more »

Fitch alerta sobre la tensión fiscal y monetaria en la ArgentinaLa mejora de la calificación soberana de la Argentina por parte de Fitch estuvo acompañada de advertencias sobre la tensión fiscal y monetaria en el país. La calificadora señaló que la mejora fiscal se construyó 'a expensas del debilitamiento de las finanzas provinciales' y reclamó que la Argentina construya un 'colchón de dólares' para enfrentar los vencimientos de 2027.

Read more »

Descubrí Argentina: el destino turístico de Mendoza que fue clave en la historia argentinaEn medio de las montañas hay un lugar con ruinas y paisajes imponentes que muy pocos conocen. Ideal para una escapada distinta.

Read more »