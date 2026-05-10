Gobierno comienza a negociar acuerdos electorales para 2027

El Gobierno comenzó a armar un mapa electoral con más de una decena de provincias con las que planea negociar acuerdos de cara a 2027, mientras avanzan las difíciles negociaciones por la eliminación de las PASO. La estrategia del Gobierno es adoptar el pragmatismo o buscar pintar el país de violeta. En las conversaciones electorales, aparece un grupo de más de 10 provincias con las que La Libertad Avanza imagina diferentes clases de acuerdos, entre los que se encuentran socios del oficialismo, gobernadores que preservaron su autonomía pero apoyaron las reformas oficialistas en el Congreso y un tercer grupo más desafiante que ha elevado críticas al Gobierno.

El Gobierno comenzó a armar un mapa electoral con más de una decena de provincias con las que planea negociar acuerdos de cara a 2027, mientras avanzan las difíciles negociaciones por la eliminación de las PASO .

La estrategia del Gobierno es adoptar el pragmatismo o buscar pintar el país de violeta. En las conversaciones electorales, aparece un grupo de más de 10 provincias con las que La Libertad Avanza imagina diferentes clases de acuerdos, entre los que se encuentran socios del oficialismo, gobernadores que preservaron su autonomía pero apoyaron las reformas oficialistas en el Congreso y un tercer grupo más desafiante que ha elevado críticas al Gobierno.

El Gobierno podría poner como condición de acuerdo a las provincias que acompañen la medida en el Congreso para eliminar las PASO. La discusión electoral del Gobierno dependerá de su estrategia electoral en 2027, donde Javier Milei se juega su reelección y donde los gobernadores tendrán que decidir si presentan una candidatura que compite contra el oficialismo local o si buscan acuerdos para prevenir el triunfo de una opción ligada al kirchnerismo





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