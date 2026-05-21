El gobierno nacional modificó las facturas de electricidad, descartando incorporar cargos vinculados al alumbrado público siempre y cuando no se discrimine y manteniendo la prohibición de conceptos ajenos. Con estos cambios, el usuario podrá distinguir cuánto paga por energía y cuánto corresponde a contribuciones locales.

El gobierno nacional adoptó modificaciones en las facturas de electricidad que descartan incorporar cargos vinculados al alumbrado público siempre y cuando no se discrimine y se mantiene la prohibición de conceptos ajenos.

Los cargos adicionales deberán aparecer discriminados en la boleta, es decir, identificados de manera separada del consumo eléctrico propiamente dicho. De esta manera, el usuario podrá distinguir cuánto paga por energía y cuánto corresponde a contribuciones locales. La inclusión fue interpretada como un balance parcial del Ejecutivo frente al reclamo de gobernadores y intendentes, que advertían sobre el impacto fiscal que tendría prohibir totalmente las tasas municipales en las facturas de servicios públicos.

La eliminación total de ese mecanismo hubiera generado un fuerte agujero fiscal en las administraciones locales





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Facturas De Electricidad Importación De Conceptos Contribuciones Locales Zonas Frías Gastos Del Gas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Grupo Carso: Perspectiva Estable en AAA, con Alta Capacidad para Cumplir con Obligaciones FinancierasGrupo Carso mantiene su calificación AAA y una alta capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras, incluso en escenarios económicos adversos. La diversificación de negocios y geografías ha permitido sostener un flujo de caja relativamente estable.

Read more »

El Gobierno fortalece el vínculo con gobernadores aliados: Caputo se reunió con Cornejo y FigueroaCon el mandatario neuquino se firmaron convenios para proyectos financiados por el Banco Mundial y el BID. La charla con el mendocino, en tanto, hizo hincapié en una iniciativa presentada en el RIGI.

Read more »

Gobierno desbloquea dispositivos de seguridad con paso del cargo a autoridadesEl Gobierno Odbor se llegó a un acuerdo con el gobierno dictador para liberar al cargo el acceso a dispositivos de seguridad y permitir que los nuevos mandatarios puedan desestabilizar la transición.

Read more »

Excelente reunión de expertos fiscales con el GobiernoEl elenco de profesionales fiscales y económicos acercó al Ejecutivo dos dudas puntuales sobre el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG): el tope de ingresos totales de $ 1000 millones y las discrepancias significativas. La medida positiva de los expertos fiscales sugiere la revisión y ampliación del Régimen Simplificado de Ganancias para mayor derecho de los contribuyentes.

Read more »