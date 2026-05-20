Gobierno busca sumar recaudación y ajustar gasto

El Gobierno busca ajustar el gasto y sumar recaudación, mientras que Caputo cree que el aumento de la recaudación podría venir por la formalización y el crecimiento económico.

El Gobierno cree que no hay margen para ajustar más el gasto y busca sumar recaudación . Caputo cree que el aumento de la recaudación podría venir por la formalización y el crecimiento económico.

El gasto público nacional cayó casi diez puntos en comparación con el PBI en los últimos nueve años y el Gobierno cree que el presupuesto. Un agotamiento de la 'motosierra' daría paso a un superávit sostenido por un aumento en la recaudación. Aseguró que el nivel de erogaciones del Estado ya es comparable al que existía durante la década del 90. Si mantenés el gasto constante, como nuestro caso, vas a tener un superávit más alt





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