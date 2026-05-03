Gobierno busca relanzar su gestión tras exposición de Adorni en Diputados

El Ejecutivo argentino planea reposicionar al jefe de Gabinete como vocero y reactivar el Congreso antes del Mundial 2026, aunque persisten tensiones internas y dudas sobre la estrategia política y económica.

El Gobierno argentino busca aprovechar la exposición de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados como punto de partida para relanzar su gestión. En el Ejecutivo reconocen que las últimas dos semanas estuvieron casi por completo dedicadas a preparar el informe presentado el 29 de abril, y ahora la prioridad es retomar la iniciativa política .

La primera medida en esta nueva etapa es reposicionar al jefe de Gabinete como vocero, con conferencias de prensa y mayor presencia pública para fortalecer la comunicación, que el oficialismo considera debilitada. Sin embargo, la trastienda sigue marcada por tensiones internas, especialmente entre Karina Milei y Santiago Caputo, lo que ha paralizado la toma de decisiones en varios despachos oficiales.

En medio de este clima, las dudas sobre la efectividad de las reuniones de mesa política se profundizan, ya que no logran definir una estrategia clara. El próximo encuentro está previsto para los primeros días de esta semana. Mientras tanto, el Gobierno planea reactivar el Congreso antes del inicio del Mundial 2026, con proyectos como la Ley Hojarasca y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes ya en camino.

En el Senado, se presentó la reforma política que incluye la eliminación de las PASO y la Ficha Limpia. Sin embargo, persisten problemas en la definición de prioridades legislativas y en la coordinación con aliados, además de la atención sobre el desempeño económico. El Ejecutivo admite que la Ley de Inocencia Fiscal no cumplió las expectativas y que el decreto para créditos en dólares se pospuso hasta 2027 debido a riesgos internos.

A pesar de esto, hay medidas concretas en carpeta, como la licitación de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones y la delegación de facultades sobre tramos viales. También se espera la firma de un decreto que otorga el 10% de las privatizaciones a las Fuerzas Armadas y la presentación del plan de recorte en los ministerios.

Además, el Gobierno planea reactivar la agenda territorial de Javier Milei con visitas a provincias y encuentros con gobernadores aliados, aunque temen una escalada de la conflictividad social tras las recientes marchas y tensiones con sindicatos y organizaciones sociales





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