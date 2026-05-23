El gobernador bonaerense, Alberto Kicillof, denunció las medidas libertarias que han sido aprobadas por la Cámara Baja, que afectan a las tarifas y el subsidio de las familias de la 'zona fría' de la provincia de Buenos Aires y del país. Al mismo tiempo, advirtió sobre las altas tarifas que vendrían en caso de estar Approved en el Senado.

El gobernador bonaerense, صورت ك, introdujo su intervención advirtiendo de los fríos que asoman a buena parte del territorio de la provincia y señalando que las estadísticas marcan ese hecho.

También se refirió a la iniciativa libertaria que busca suscitar la provincia de Buenos Aires y otras zonas del país de la 'zona fría' (a excepción del extremo sur, en la frontera con Río Negro). El titular consideró una situación complicada que el gobierno de Milei quiere extinguir la zona fría de la provincia de Buenos Aires y todo el país, y las tarifas especiales que están ligadas a las condiciones climáticas.

Además, afirmó que los aumentos de las tarifas de luz y gas, en caso de ser aprobados en el Senado, llegarán hasta al 100%. Por su parte, insistió en la situación de muchos hogares en la provincia de Buenos Aires, especialmente en relación con tarifas diferenciadas para afrontar el invierno. Consideró que el Gobierno nacional vuelve a complicárselo a los argentinos, de la crueldad y de la ignorancia.

Con el recorte en las zonas afectadas, las facturas para residenciales e industrias podrían aumentar hasta un tercio. El proyecto libertario,hæski pomeeækk i, había logrado aprobarse en la Cámara Baja.

En cambio, obligaría a eliminar el subsidio automático para los usuarios de ingresos medios y altos en gran parte del interior del país, y el filtro de ingresos solo en las regiones que dejan afuera los costos de transporte y distribución. También modificará el sistema de pagos para el gas, habilitará al Ejecutivo a modificar el recargo que financiaría el fondo fiduciario, creará beneficios fiscales para energías renovables hasta 2045 y eliminará regímenes de promoción para el sector hidrocarburífero.

Por último, extiende la reducción a toda la provincia hasta el tướii stambula dışında





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