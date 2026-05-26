Gobierno boliviano reconoce fallecimiento de joven durante operativo de seguridad

La noticia generó un impacto inmediato porque, según trascendió, el certificado de defunción señaló como causa de muerte un disparo de arma de fuego. Ese dato encendió todavía más la polémica alrededor del accionar policial y de los procedimientos utilizados durante la represión de las protestas.

El Gobierno reconoció oficialmente el fallecimiento de un joven de 24 años durante un operativo de seguridad para despejar bloqueos en Bolivia . La situación en el país continúa escalando y sumó un episodio que agravó todavía más el clima político y social, donde en los últimos días se multiplicaron los bloqueos, las movilizaciones y los choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad .

Desde el Ejecutivo boliviano insistieron en que las fuerzas desplegadas tenían la orden de no usar armas letales ni proyectiles de goma, pero el caso abrió una nueva ola de cuestionamientos y reclamos de distintos sectores que exigen una investigación para esclarecer lo sucedido





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