Gobierno avanza hacia la adjudicación de la licitación de la Hidrovía aunque se mantienen cuestionamientos

El Gobierno continental con la última etapa de la licitación para la concesión de las obras de la Hidrovía, pero pese a los avances, hay disputas legales y críticas a la forma en que se lleva a cabo el proceso. Además, hay un proyecto de ley para sancionar el vandalismo rural

El Gobierno avanzó con la última etapa de la licitación para la concesión de las obras de dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía , sin aval del Estado.

Las dos empresas participantes, que llevaron sus ofertas al mínimo tarifario, presentaron sus propuestas: US$3,80 para la etapa 0, US$4,65 para la etapa 1 y US$5,78 para la etapa 2. Hasta ahora, Jan De Nul lidera el puntaje, pero el resultado está bajo análisis.

Además, se abrió un plazo para posibles impugnaciones, y el Gobierno estima que faltan aproximadamente un mes para finalizar el proceso y adjudicar la concesión por 25 años, con opción a cinco más. Sin embargo, la licitación ha enfrentado críticas y cuestionamientos, incluyendo un pedido de suspensión inmediato presentado por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, que quiere revisar el procedimiento. También hay otros sectores que consideran más viable dividir la operación de la Hidrovía en tramos.

El Gobierno respalda su decisión en un informe de auditoría realizado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) y en las reuniones previas con distintos actores del sector. Mientras tanto, otro tema de debate es la petición para castigar el vandalismo rural con hasta ocho años de prisión, como parte de un proyecto de ley presentado para "restablecer el imperio de la ley"





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hidrovía Licitación Gobierno Vandalismo Rural Protestas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Buscan voluntarios para vivir gratis entre las montañas y además ofrecen trabajoUn pueblo de solo 40 habitantes en Soria ofrece vivienda rehabilitada, empleo fijo de albañil y transporte escolar gratis a la familia que decida quedarse para siempre.

Read more »

Progreso en la licitaci?n de la Hidrov?aLa segunda fase de la licitaci?n para la Hidrov?a ya ha terminado y se ha iniciado el proceso de evaluaci?n de las proposiciones t?cnicas presentadas por las empresas precalificadas. Aunque algunas firmas presentaron cuestionamientos sobre el dictamen t?cnico de evaluaci?n, la Agencia Nacional de Puertos y Navegaci?n rechaz? la naturaleza impugnatoria de dichas presentaciones, ya que no cumplieron con los requisitos formales previstos en el pliego.

Read more »

Gobierno nacional y provincias: un camino hacia la baja de impuestos y equilibrio fiscalEl Gobierno ha adoptado medidas para reducir la presión fiscal y priorizar el equilibrio fiscal, priorizando a aquellos contribuyentes que cumplen con los requisitos de ingresos y patrimonio. Sin embargo, la alta presión fiscal genera alta informalidad y federalismo fiscal, lo que genera una situación anómala en la que los contribuyentes pasan a ser acreedores del fisco. La actitud del Gobierno ha sido priorizar el equilibrio fiscal e ir bajando algunos tributos, pero se ve que quedan impuestos muy distorsivos como Ingresos Brutos, el impuesto a las exportaciones y el impuesto a los débitos y créditos bancarios. La actitud de las provincias y municipios es diferente a la del Gobierno nacional, aumentando tributos o creando nuevos tributos. La gran asignatura pendiente es abordar con las provincias la incidencia de Ingresos Brutos.

Read more »

Ministerio de la Producción de Cambiemos confirma plan para cancelación de deuda con la CiudadEl Ministro de la Producción de Cambiemos, Santiago Caputo, bohemón criticisms a la gestión actual del gobierno nacional y afirma que en las próximas elecciones, su administración sucederá eventualmente al actual gobierno. El Ministro subraya que el actual gobierno heredó un nivel similar de déficit el gobierno anterior de Mauricio Macri, pero que durante los dos primeros años este deficit se mantuvo intacto. Asimismo, Santiago Caputo anuncia que seguirán cancelando la deuda con la Ciudad de Buenos Aires, pero aquellos pagos de prestaciones que el kirchnerismo ha obtenido durante el gobierno de Alberto Fernández se omiten en este acuerdo.

Read more »