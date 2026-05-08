Gobierno avanza en la modificación de la Ley de Ejercicio Legal de la Medicina para restringir prescripciones médicas

El ministro de Salud, Mario Lugones, anunció que el Gobierno está trabajando en una modificación de la Ley de Ejercicio Legal de la Medicina para restringir la capacidad de los médicos para prescribir cualquier tipo de receta. La medida busca establecer un mayor control en el sistema y reducir la cantidad de demandas judiciales relacionadas con prestaciones médicas. Durante una jornada de salud, se evaluó el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), que ha logrado resolver el 50 por ciento de las mediaciones hasta marzo de este año.

El ministro de Salud , Mario Lugones, anunció que el Gobierno está trabajando en una modificación de la Ley de Ejercicio Legal de la Medicina, con el objetivo de restringir la capacidad de los médicos para prescribir cualquier tipo de receta, tal como ocurre actualmente.

La medida busca establecer un mayor control en el sistema, garantizando que los especialistas en cada patología y las instituciones para las que trabajan tengan un papel más activo en la supervisión de las prescripciones. Esta novedad se dio a conocer durante una jornada de salud en la que participaron funcionarios del Gobierno, diputados, senadores, jueces federales, miembros del Cuerpo Médico Forense y representantes de obras sociales y prepagas, con el fin de evaluar el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), cuyo propósito es reducir la cantidad de demandas judiciales relacionadas con prestaciones médicas.

Según los datos presentados, hasta marzo de este año se llevaron a cabo 351 mediaciones, de las cuales el 50 por ciento se resolvieron con acuerdo entre las partes. En los casos en los que el Ministerio de Salud era parte involucrada como financiador, el acuerdo alcanzó el 60 por ciento de las controversias.

Lugones destacó la necesidad de un uso racional de los recursos escasos y enfatizó que 'tienen que controlar muy bien el gasto y a los médicos', dirigiéndose a los representantes de obras sociales y prepagas presentes. El ministro también reveló que el Gobierno está avanzando en la modificación de la Ley de Ejercicio Legal de la Medicina, con el fin de limitar la posibilidad de que cualquier médico pueda recetar todo tipo de medicamento, especialmente aquellos de alto costo.

Como ejemplo, Lugones mencionó su propia especialidad en cardiología, señalando que, a pesar de no ejercerla ni certificarla desde hace años, actualmente podría recetar cualquier tratamiento terapéutico contra patologías cardiovasculares, algo que consideró inapropiado. Esta situación se aplicaría de manera similar a todas las especialidades, aunque aún no se han definido los detalles de su implementación. Fuentes del Ministerio de Salud aclararon a Clarín que el proyecto está en análisis y podría sufrir ajustes.

Explicaron que se busca actualizar el marco normativo que rige el ejercicio profesional, teniendo en cuenta la aparición de nuevas tecnologías, el cambio en la relación paciente-médico, la implementación de nuevos procedimientos médicos y los cambios normativos que han surgido desde la promulgación de la ley 17.132 en 1967. Agregaron que el cambio de la ley es necesario para adaptarse a una nueva realidad social que beneficie tanto a los profesionales de la salud como a la sociedad en general, en el marco de una cultura de seguridad del paciente, considerando principios de eficiencia operativa, desburocratización y libertad.

La actual prescripción sin restricciones podría estar contribuyendo a un aumento en el número de cautelares que llegan a la Justicia federal. Tres jueces presentes en la jornada de 'diálogo transversal' sobre el sistema PROMESA aseguraron que alrededor del 70 por ciento de las tareas cotidianas en los juzgados civiles y comerciales de ese fuero hoy se deben a amparos por temas de salud.

Ante la ausencia de una agencia de evaluación de tecnologías que tenga un rol rector para que los jueces ajusten sus fallos en función de un criterio objetivo sobre lo que la seguridad social debería cubrir o no, y ante la falta de conocimiento específico sobre los temas de salud que les toca evaluar, los magistrados responden sin matices a favor de los demandantes que reclaman la cobertura de determinado medicamento o prestación. El juez federal Alfredo Guzmán declaró: 'Poco podemos aportar desde los tribunales.

No somos expertos. Nos urgen los plazos. Nos urgen los dramas de las familias y de los pacientes. Ante la duda de una petición médica y de que un cuadro clínico puede empeorar...

Quiero dormir de noche tranquilo yo también. No quiero que se me muera un paciente en el escritorio'. Por su parte, el juez federal bonaerense Ramón Alonso Bogado Tula afirmó: 'Les quiero hablar con la verdad y con el corazón. No podemos dejar de lado nuestro rasgo de humanidad.

No lo hacemos desde una posición ingenua. Todos queremos que la salud financiera sea sostenible y que la desesperación por la vida de un hijo tenga una respuesta'.

Finalmente, el superintendente de Servicios de Salud, Claudio Stivelman, señaló que 'hoy los medicamentos de alto costo se llevan más del 40 por ciento del presupuesto. Creció de una manera desmedida. Y la ley cubre todo lo que el médico indique con medicamentos y prestaciones'





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