Gobierno argentino refuerza ingresos de sectores con haberes más bajos

El gobierno argentino ha oficializado una medida a través de un decreto con el objetivo de fortalecer los ingresos de los sectores con haberes más bajos. Esta medida alcanzará a millones de personas que forman parte del sistema previsional argentino. Además, accederán al bono quienes cobren pensiones no contributivas por invalidez, vejez, madres de siete hijos o más y otros beneficios de carácter asistencial contemplados por la normativa vigente.

El gobierno argentino ha oficializado una medida a través de un decreto con el objetivo de fortalecer los ingresos de los sectores con haberes más bajos.

Esta medida alcanzará a millones de personas que forman parte del sistema previsional argentino. Además, accederán al bono quienes cobren pensiones no contributivas por invalidez, vejez, madres de siete hijos o más y otros beneficios de carácter asistencial contemplados por la normativa vigente. Para cobrar el refuerzo, la prestación deberá encontrarse activa al momento de la liquidación correspondiente al mes de junio.

En cambio, los beneficiarios cuyos ingresos previsionales superen ese piso cobrarán un monto proporcional. El objetivo es que, sumando el bono, alcancen un límite determinado por la combinación del haber mínimo vigente y el refuerzo extraordinario





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