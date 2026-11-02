Gobierno argentino evalúa impacto de elecciones EE.UU. 2025 en mercado y política

El Gobierno de Javier Milei analiza la probabilidad de un revés de Donald Trump en las elecciones legislativas de EE.UU. del 3 de noviembre y su efecto en el riesgo país.

El Gobierno argentino espera con atención los resultados de las elecciones legislativas de Estados Unidos programadas para el próximo martes 3 de noviembre, anticipando una posible reacción negativa de los mercados financieros si el presidente Donald Trump sufre un revés electoral. En la Casa Rosada consideran que una derrota republicana podría provocar una suba transitoria del riesgo país argentino, sin embargo, descartan firmemente que el resultado modifique el respaldo político y económico que la administración estadounidense mantiene hacia Javier Milei. Esta evaluación refleja una estrategia de contención ante la incertidumbre externa, buscando minimizar el impacto en la economía local.

Evaluación política del Ejecutivo nacional

La evaluación predominante en el Ejecutivo es que el Partido Demócrata recuperará el control de la Cámara de Representantes, mientras que los republicanos podrían conservar su mayoría en el Senado. Sin embargo, no existe una posición uniforme dentro del oficialismo, ya que algunos funcionarios creen que Trump todavía puede mejorar su desempeño electoral y evitar una derrota de mayor magnitud. En Balcarce 50 explican que su pronóstico se apoya en la tendencia histórica de las elecciones de medio término estadounidenses, en las que el partido del presidente suele perder representación legislativa de manera sistemática.

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El Gobierno contempla que un resultado adverso para Trump genere algunos días de volatilidad financiera en los mercados globales. En sectores del Ejecutivo no descartan un aumento del riesgo país y nuevas presiones sobre los activos argentinos como consecuencia de un shock externo, aunque confían en que los mercados terminarán estabilizándose con el paso del tiempo. Esta postura indica una gestión prudente que prepara al mercado para fluctuaciones a corto plazo sin alterar la visión estructural de la economía argentina.

Continuidad del apoyo diplomático y financiero

La principal apuesta de la administración Milei es que la relación bilateral trascienda la composición del Congreso estadounidense. En el oficialismo consideran que la Argentina ya ocupa un lugar estratégico en la política del Departamento de Estado para América Latina y que esa condición permitirá sostener los compromisos de cooperación diplomática, comercial y financiera independientemente del resultado del martes. Esta visión se basa en la importancia geopolítica que Argentina tiene para Washington en la región, lo que supuestamente blindaría la ayuda externa.

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Por el momento, la Casa Rosada no prevé enviar una delegación del Gabinete a Estados Unidos específicamente para acompañar las elecciones. La agenda presidencial estará concentrada en la XXX Cumbre Iberoamericana, que se realizará en Madrid el 4 y 5 de noviembre. Según la planificación que manejan en Nación, Milei viajará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, aunque la composición final de la comitiva todavía puede modificarse antes del viaje.

La ausencia de una delegación gubernamental especialmente organizada para los comicios no significa que no haya dirigentes argentinos en Washington. Legisladores libertarios, representantes de otros bloques y funcionarios nacionales recibieron invitaciones de organizaciones vinculadas con el intercambio institucional entre ambos países para seguir el proceso electoral. Esas participaciones deben distinguirse de una misión política oficial encabezada por la Presidencia, manteniendo un perfil bajo en términos de intervención directa.

Implicancias económicas y escenarios legislativos

La continuidad de Trump en la Casa Blanca es otro argumento central de la evaluación oficial, ya que el mandatario conservará la Presidencia hasta enero de 2029 incluso si los republicanos pierden una o ambas cámaras. En el Gobierno sostienen que sus principales interlocutores dentro del Poder Ejecutivo estadounidense seguirán ejerciendo sus funciones y que no corresponde anticipar un cambio de orientación en la relación bilateral. Por ese motivo, la administración argentina tampoco tiene previsto abrir una nueva instancia de contactos políticos con la conducción demócrata como respuesta preventiva a los comicios.

La elección pondrá en juego las 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 del Senado, incluidas dos elecciones especiales. Los republicanos llegaron a la recta final de la campaña con mayorías ajustadas en ambas cámaras. Una victoria demócrata en Representantes aumentaría la capacidad de la oposición para fiscalizar la administración y condicionar parte de su agenda legislativa, aunque no implicaría por sí sola la interrupción de los acuerdos vigentes con otros países.

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Para la Argentina, uno de los puntos más sensibles será el financiamiento estadounidense. El Tesoro norteamericano instrumentó en 2025 una línea de intercambio de monedas por US$20.000 millones mediante su Fondo de Estabilización Cambiaria. Ese mecanismo ya generó cuestionamientos de legisladores demócratas, que reclamaron explicaciones sobre las condiciones de la asistencia, sus beneficiarios y los riesgos asumidos por Estados Unidos. Una mayoría demócrata podría aumentar el escrutinio parlamentario sobre eventuales nuevas operaciones de respaldo financiero a la Argentina.