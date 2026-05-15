Gobierno argentino envía ayuda humanitaria a Bolivia y evita enfrentamiento con autoridades

La ayuda humanitaria enviada por el Gobierno argentino a Bolivia incluye alimentos y se envía a través de puentes aéreos para respuesta a la solicitud del gobierno boliviano y paliar la crisis por bloqueos opositores y escasez de alimentos en el vecino país, actualmente en crisis social y económica.

El Gobierno argentino envía ayuda humanitaria a Bolivia ante una escasez de alimentos por bloqueos opositores. Pablo Quirno, canciller argentino, anunció que un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina será utilizado para realizar puentes aéreos como respuesta a la solicitud del gobierno boliviano.

La ayuda humanitaria, incluida en el 'auspicioso momento' de la relación bilateral desde la asunción del presidente Rodrigo Paz Pereira, está impulsada por cortes de rutas impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB), sindicatos campesinos, mineros y transportistas que reclaman mejoras salariales, provisión de combustibles y respuestas frente a la inflación y la escasez





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