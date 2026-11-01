Gobierno Argentino cubre deuda 2027 pero mercado paga CDS altos por riesgo default

El programa financiero 2027 muestra equilibrio contable, pero los CDS indican alto riesgo. Los depósitos insuficientes ante vencimientos de bonos generan inseguridad en el mercado.

El Gobierno nacional afirma que el programa financiero para 2027 está completamente cubierto. El Ministerio de Economía asegura que las necesidades totales ascienden a 24.900 millones de dólares, las mismas que las fuentes disponibles. Esta igualdad genera un balance sin descuadres en los cálulos oficiales.

Diferencia entre cobertura contable y de caja

Mientras las autoridades celebran esta paridad, el calendario de vencimientos impone una realidad distinta. El 9 de enero vencen 4.378 millones de dólares correspondientes a Bonares y Globales. En ese mismo contexto, la consultora 1816, citada por Bloomberg Línea, reportó que los depósitos en dólares del Tesoro rondaban los 981 millones días atrás. Existe una brecha significativa entre la promesa de cobertura y la liquidez inmediata disponible para honrar los compromisos de corto plazo.

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Teoría de Hyman Minsky y financiamiento especulativo

La doctrina oficial del programa describe una dinámica que coincide con la clasificación de Hyman Minsky sobre deudores. Según esta teoría, el financiamiento cubierto o hedge permite pagar intereses y capital con los ingresos corrientes. En cambio, el financiamiento especulativo solo alcanza para los intereses, requiriendo refinanciar el capital. La definición oficial indica que la deuda nueva sirve para refinanciar capital y los intereses se pagan con superávit.

Esta estructura es técnicamente especulativa porque depende de que alguien atienda el teléfono para emitir nueva deuda. Las proporciones refuerzan esta visión. De los 24.900 millones de deuda, 15.700 millones son capital y 9.200 millones intereses. El FMI calcula un servicio en moneda extranjera de 32.300 millones para 2027, de los cuales 23.300 millones corresponden a capital. Casi tres de cada cuatro dólares que vencen son principal.

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Jerga financiera y renegociación de pasivos

El lenguaje financiero introduce matices que pueden confundir la lectura de la solvencia. El 14 de octubre, el Tesoro adjudicó 727 millones de dólares del TMVE8. Sin embargo, su valor efectivo fue de 1.043 billones de pesos, liquidados en la moneda local. Estos son dólares denominados, no dólares recibidos en efectivo. Contabilizarlos como caja externa para los bonistas de enero constituye un error metodológico grave.

La operación del canje de la Lelink del 20 de octubre aporta otro ejemplo de esta práctica. El programa aceptó una adhesión del 72.85 por ciento. Esto permitió rescatar 3.896 millones de dólares nominales. De esta suma, 2.662 millones se trasladaron a noviembre de 2026 y 1.235 millones a enero y junio de 2027. La administración de pasivos funciona como un arte para posponer fechas sin cancelar deudas.

Indicadores de riesgo en el mercado de derivados

Los contratos por seguros contra el default soberano, conocidos como CDS, reflejan la percepción real del riesgo. Las cotizaciones de trabajo ubican el contrato a un año en 400 puntos básicos el 4 de julio. Para el 22 de octubre, esta cifra había subido a 1.750 puntos. Esta curva invertida sugiere un riesgo concentrado en el horizonte inmediato. El tramo corto se ubicó 800 puntos por encima del largo.

Es fundamental entender que los CDS se negocian over the counter, entre dealers que conservan sus órdenes. Lo que circulan son cotizaciones indicativas, no precios de operaciones reales. Un dólar que pasa del balance del BCRA al Tesoro no se crea, solo cambia de bolsillo. Las compras de divisas por 4.900 millones pueden figurar como reserva bruta, fuente del Tesoro y pago al acreedor simultáneamente.