Gobierno Argentino Confía en la Recuperación Económica Tras Periodo de Volatilidad

El gobierno argentino se muestra optimista sobre la posibilidad de consolidar un crecimiento económico sostenido, respaldado por indicadores positivos en sectores clave como la industria y la construcción, a pesar de la caída de la actividad en febrero y la persistente debilidad del consumo interno.

El Gobierno argentino expresa optimismo en dejar atrás la volatilidad económica y consolidar un crecimiento sostenido, especialmente en los sectores más afectados. El Ministro de Economía , Luis Caputo, destacó el crecimiento de la recaudación y la recuperación de indicadores clave en sectores como la industria y la construcción a partir de marzo.

Sin embargo, la caída interanual de la actividad en febrero (2,1%) generó preocupación, ya que el desempeño positivo del agro, la intermediación financiera y la minería no compensó el declive en la industria y el comercio. A pesar de esto, las estimaciones privadas respaldan la expectativa de una mejora. Equilibra anticipa un aumento del 1,5% interanual y 1% mensual en la actividad para marzo, aunque aún se encuentra por debajo del pico registrado en enero.

Excluyendo el sector agropecuario, la actividad se mantendría estable en comparación con marzo del año anterior, con un aumento del 0,4% mensual. Analytica, por su parte, reporta un crecimiento del 0,9% en marzo, impulsado por la industria y el frente externo, con una recuperación en el sector automotriz y señales de estabilidad en la construcción. El agro, aunque en niveles altos, experimentó una baja mensual, mientras que el consumo privado y el crédito a las familias se deterioraron.

La Unión Industrial Argentina (UIA) indica un crecimiento industrial del 3,6% interanual y 5% mensual en marzo, aunque el primer trimestre cerraría con una baja del 2,7% interanual. La producción de automóviles se recuperó un 12,6% mensual, pero acumula una caída del 19% en el primer trimestre. La demanda de energía eléctrica industrial aumentó significativamente (11% interanual y 16% mensual), reflejando una mejora en la actividad industrial. La producción de acero y metalmecánica también se recuperó.

En el sector agropecuario, se observaron aumentos en la faena vacuna, la producción láctea y la molienda de oleaginosas. No obstante, las expectativas del sector se mantienen moderadas, con una disminución en el número de empresas que prevén mejoras económicas. Las exportaciones de bienes aumentaron un 19,8%, impulsadas por el maíz y el girasol. El consumo masivo sigue estancado, con una caída del 5,1% en marzo, y la confianza del consumidor disminuyó.

El crédito no impulsa la demanda, ya que los préstamos al sector privado se contrajeron. Las importaciones crecieron solo un 0,4%, incluso con una apreciación cambiaria. La construcción mostró volatilidad, pero los indicadores privados sugieren una recuperación en marzo, con un aumento del 1,3% mensual y un 11,1% interanual en los volúmenes vendidos al sector privado. Los primeros datos de recaudación también respaldan el optimismo del gobierno





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