Gobierno argentino comienza a juntar fondos para próximo vencimiento de deuda en dólares

El ministro Luis Caputo envió una señal al mercado para calmar las ansiedades desde temprano, confirmando que el próximo vencimiento de deuda en dólares, pactado para principios de julio, se pagará. La operación se realizó el lunes y se reflejó en las últimas horas a través de los registros contables.

El ministro Luis Caputo envió una señal al mercado para calmar las ansiedades desde temprano: el próximo vencimiento de deuda en dólares , pactado para principios de julio, se pagará.

Por lo menos la mitad, se realizará con fondos propios. Si bien los inversores confían en que el Gobierno abonará los compromisos en tiempo y forma, en base al cumplimiento y la rigurosidad que ha mostrado desde el inicio de la gestión, la falta de definiciones concretas a pocos días del vencimiento, como ocurrió en fechas previas, podría generar cierta incertidumbre en el mercado, lo cual ahora se busca evitar.

La operación se realizó el lunes y se reflejó en las últimas horas a través de los registros contables. $2.411 millones





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