Gobierno Argentino Apuesta por el Financiamiento Interno y Evalúa Nuevo Bonte 2030

El Gobierno argentino reafirma su compromiso con el financiamiento interno, descartando por el momento una salida al mercado internacional de deuda. Se evalúa la emisión de un nuevo Bonte 2030 para aumentar la proporción de deuda en pesos y aprovechar la estabilidad del mercado local.

El Gobierno argentino mantiene su estrategia de financiamiento interno, descartando por el momento una salida al mercado internacional de deuda. La prioridad es incrementar la proporción de deuda denominada en pesos sobre la deuda en dólares, y se evalúa la posible emisión de un nuevo Bonte 2030 .

Según el secretario de Finanzas, Federico Furiase, la dinámica de endeudamiento en pesos se mantiene estable en relación con el producto interno bruto, lo que permite una mayor colocación de deuda local. Actualmente, la deuda en manos de inversores extranjeros se ha reducido significativamente, pasando de u$s 34.000 millones en 2018 a u$s 1800 millones en la actualidad, abriendo un amplio margen para la emisión de deuda en pesos.

Furiase destacó la finalización de la volatilidad de las tasas de interés, atribuida a la disminución del ruido político, lo que favorece la extensión de la duration de la deuda en pesos y fortalece la estabilidad monetaria. La extensión de la duration, alcanzando plazos hasta 2028 y 2029, genera un ciclo virtuoso en el mercado. El Tesoro cuenta con una importante disponibilidad de pesos, reservada para cuando la actividad crediticia se reactive, y anticipa un nuevo punto Anker.

A pesar de un shock global que afecta las tasas de interés a nivel mundial, la economía argentina ha demostrado resiliencia, con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquiriendo más de u$s 6000 millones y una depreciación inicial del tipo de cambio, aunque actualmente muestra una ligera tendencia al alza. Además, se observa una caída en las tasas de interés, una apreciación de la moneda en términos nominales y un buen desempeño del índice Merval.

El Gobierno justifica su decisión de no recurrir al mercado internacional por la disponibilidad de fuentes de financiamiento alternativas, como los desembolsos del Banco Mundial, que no se consideran un REPO, y el financiamiento en el mercado local de capitales a través de instrumentos como el AO27 y AO28, así como la venta de activos. Estas alternativas permiten cubrir los vencimientos de julio de 2026 y enero y julio de 2027 a tasas más favorables que las del mercado internacional.

Se reconoce que el riesgo país argentino se encuentra actualmente por encima de lo que debería ser, considerando los datos macroeconómicos y el contexto internacional, pero se espera que disminuya a medida que el shock global se disipe. A pesar de los desafíos históricos que limitan la reducción del riesgo país, se observa una mejora en la percepción del riesgo crediticio de los bonos argentinos, con una pendiente más normalizada en los plazos más largos, lo que indica una menor expectativa de default.

El Tesoro ha emitido aproximadamente u$s 1000 millones del A027, u$s 400 millones del A028 y casi u$s 1000 millones del AN29, y planea ampliar estas emisiones en futuras licitaciones. La estrategia se centra en extender la duration de la deuda, con una vida promedio de la cartera emitida cercana a los seis años, sin buscar aumentar significativamente el carry





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