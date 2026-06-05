Gobierno aprueba adjudicación de la licitación de la Hidrovía Paraná‑Paraguay a Jan de Nul Servimagnus

El Ministerio de Economía confirma la recomendación de asignar el contrato de la Hidrovía a Jan de Nul Servimagnus, tras evaluar tres etapas de licitación con criterios de la ONU y la normativa argentina, y descarta a DTA Engenharia por incumplir garantías.

Hidrovía Paraná‑Paraguay, la concesionaria que gestiona la principal ruta navegable de la República desde 1995, avanza hacia la fase definitiva de su proceso de licitación .

El Ministerio de Economía, a través de un comunicado oficial, informó que el Dictamen de Preadjudicación ha revisado exhaustivamente las tres etapas que conforman el procedimiento, siguiendo el marco metodológico acordado con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). En base a ese análisis, la autoridad recomendó adjudicar el contrato a la oferta presentada por Jan de Nul Servimagnus, superando a la propuesta de la empresa belga DEME NV.

La firma brasileña DTA Engenharia quedó excluida por no presentar la garantía de mantenimiento de oferta exigida por la normativa vigente, lo que la hizo inadmisible según los criterios de transparencia y cumplimiento de la documentación licitatoria, la legislación argentina y las mejores prácticas internacionales promovidas por la ONU. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación, una vez validada la recomendación del dictamen, dará continuidad al proceso y anunciará la adjudicación formal en los próximos siete días corridos.

El Gobierno subrayó que la licitación ha transcurrido sin irregularidades ni interferencias de las partes involucradas; la justicia rechazó todas las denuncias que pretendían entorpecer el avance del proceso. En la etapa de análisis técnico, las dos empresas participantes obtuvieron puntuaciones idénticas, mientras que en la evaluación económica también registraron puntajes equivalentes, lo que reforzó la necesidad de aplicar criterios de garantía y cumplimiento documental como factores determinantes para la selección final.

Con la adjudicación a Jan de Nul Servimagnus, el Estado busca romper el estancamiento que ha afectado el mantenimiento y la modernización de la hidrovía del Río Paraná, vía crucial por donde se exporta alrededor del 80 % de los productos argentinos. Según estimaciones oficiales, la ejecución de las obras contemplará la actualización absoluta de la infraestructura tecnológica de navegación, mejorando la eficiencia y la capacidad de transporte fluvial.

Además, durante todo el proceso de evaluación, tanto usuarios privados como la ONU y diversos sectores productivos, provincias, organizaciones civiles y especialistas destacaron la transparencia y la participación múltiple como pilares del proceso licitatorio. La conclusión del proceso permitirá iniciar de manera inmediata los trabajos de reparación y modernización que se traducirán en un impulso significativo para la competitividad exportadora del país





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