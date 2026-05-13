Gobierno aplica esquema transitorio para evitar aumento inmediato en tarifas residenciales en invierno

El plan financía las compras de GNL por parte de Enarsa y prevé bonificar parte del precio durante mayo, con el objetivo de mitigar las tarifas y su impacto en la inflación en los meses de mayor consumo.

El Gobierno aplicará este invierno un esquema transitorio para evitar que el fuerte aumento en el costo del gas importado por barco ( GNL ) se traslade de manera inmediata a las tarifas residenciales durante los meses de mayor consumo.

Lo postergará al menos hasta noviembre. La Secretaría de Energía financiará durante el invierno las compras de GNL -cuyo costo promedia cinco veces más que el gas local- que las distribuidoras le hagan a Enarsa. El esquema apunta a amortiguar las tarifas de gas de los usuarios prioritarios (hogares, hospitales y escuelas) durante el invierno, cuando la demanda es muy alta, y su efecto en la inflación.

Va en línea, además, con la decisión de bonificar el 75% del precio del gas durante mayo para quienes tienen asistencia estatal en el marco de los subsidios focalizados





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