Gobierno apela ante la Corte Suprema la suspensión de la reforma laboral

El Ministerio de Trabajo busca revocar la medida cautelar que frenó 82 artículos de la Ley de Modernización Laboral, argumentando gravedad institucional y extralimitación de funciones del juez interviniente. Cuestiona además la legitimidad de la CGT para representar a los trabajadores.

Ante la suspensión judicial de más de 80 artículos de la reciente reforma laboral , el Ministerio de Trabajo ha presentado un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia. La solicitud tiene como objetivo revocar la medida cautelar dictada por el juez Raúl Ojeda, quien actuó en respuesta a una acción judicial impulsada por la Confederación General del Trabajo ( CGT ).

El gobierno basa su apelación en la supuesta falta de legitimidad de la central obrera para representar a todos los trabajadores y en la competencia del magistrado para dictar tal resolución, invocando el mecanismo del per saltum para acelerar el tratamiento del caso. La presentación, que cuenta con el respaldo de la Procuración del Tesoro de la Nación, busca revertir la sentencia emitida por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63. El argumento central del Ministerio de Trabajo es que la decisión judicial presenta "cuestiones de notoria gravedad institucional", ya que la medida cautelar compromete "instituciones básicas del sistema republicano". Se argumenta que suspender con efectos generales una ley sancionada por el Congreso Nacional excede las facultades de un juez individual, constituyendo una usurpación de funciones legislativas que corresponden exclusivamente al Poder Legislativo. La Ley de Modernización Laboral, identificada como ley 27.802, ha visto frenada la aplicación de 82 de sus artículos bajo esta controvertida decisión judicial. La argumentación del gobierno enfatiza que la orden de suspensión de los artículos de la ley laboral por parte del juez Ojeda se traduce en una "notoria avance del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo", excediendo así el interés particular de las partes involucradas y afectando el régimen republicano de gobierno. Se destaca la necesidad de una "resolución pronta y expedita" para restablecer la plena vigencia de una norma que ha sido aprobada por ambas cámaras del Congreso, pero cuya aplicación ha sido impedida por un juez nacional que, según la perspectiva gubernamental, "se arrogó la facultad que no posee de suspender una ley con efectos generales". Adicionalmente, el gobierno ha manifestado su discrepancia respecto a la jurisdicción competente para tratar esta demanda. Sostienen que, dado que la acción judicial de la CGT fue interpuesta contra el Estado Nacional y su objetivo era declarar la inconstitucionalidad de una ley, el caso debió ser derivado a un Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. Sin embargo, la demanda recayó inicialmente en un juez del fuero laboral, quien posteriormente ordenó la suspensión de la aplicación de la Ley de Modernización Laboral. La continuidad de esta medida cautelar, a favor de la CGT, es considerada por el Ejecutivo como generadora de un "daño absolutamente irreparable a nivel nacional". El Ministerio de Trabajo, en su presentación ante la Corte Suprema, es enfático al señalar que "esto resulta en una ruptura en la organización republicana de gobierno ya que el Juez excedió su competencia -la que tampoco ostentaba- y pretendió convertirse rápidamente en legislador". Se reitera la postura gubernamental de que "ningún Juez posee competencia para anular con carácter general una norma emitida por el Congreso y menos aún tiene facultades para suspender cautelarmente con igual alcance". La sentencia de Ojeda es vista como un cuestionamiento directo a la autoridad del Congreso y una contradicción con "el modelo de control de constitucionalidad y la forma republicana de gobierno". El gobierno también ha aludido a supuestos componentes arbitrarios en la decisión judicial, describiendo el fallo como portador de "afirmaciones meramente dogmáticas basadas en la opinión del magistrado y sin dar motivo ni razón suficiente para ella". Al margen de estas objeciones, la secretaría a cargo de Julio Cordero ha deslizado una crítica a la propia CGT, cuestionando su "suficiente legitimación para arrogarse la representación del sector al que dice defender". Como sustento de esta posición, argumentan que "en la sentencia no se delimitó el colectivo afectado; no se demostró homogeneidad y no se justificó la imposibilidad de acciones individuales". Finalmente, se reafirma que "la CGT no representa directamente a los trabajadores y no demuestra afectación concreta", según se expuso en informes presentados previamente por la parte demandante





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