Gobierno anuncia aumento del 38% en el Plan Alimentar para mitigar impacto económico

El Ministerio de Capital Humano, bajo la dirección de Sandra Pettovello, dispuso un incremento del 38% en el Plan Alimentar, administrado por la Anses, para apoyar a familias afectadas por la crisis económica. La medida, publicada en la Resolución 161/2026, busca garantizar el acceso a alimentos en un contexto de licuación salarial y aumento del desempleo.

En un escenario marcado por la caída del consumo, especialmente en supermercados, debido a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y al aumento del desempleo como consecuencia de las políticas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei y su ministro de Economía , Luis Caputo , el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, anunció este jueves un incremento del 38% en el Plan Alimentar , administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ).

La medida fue formalizada mediante la Resolución 161/2026, publicada hoy con la firma de Pettovello, en la que se establece un ajuste del 38% en los montos vigentes y se redefinen los criterios de acceso para madres, padres y embarazadas que reciben asignaciones sociales. El pago se mantendrá mensual, y el monto variará según la cantidad de hijos y la situación particular de cada familia, ajustándose a las disponibilidades presupuestarias del Estado nacional.

De esta manera, el Plan Alimentar para familias con un hijo ascenderá a 72.250 pesos; para grupos familiares con dos hijos, a 113.299 pesos; y para familias con tres o más hijos, a 149.425 pesos. El programa también incluye situaciones específicas, como embarazadas que perciben la Asignación Universal por Embarazo a partir del tercer mes y padres de hijos con discapacidad, quienes accederán a los importes según la cantidad de hijos y los criterios de focalización establecidos.

El Gobierno justificó la medida argumentando que la pobreza descendió del 38,1% en el segundo semestre de 2024 al 28,2% en el segundo semestre de 2025, mientras que la indigencia pasó del 8,2% al 6,3% en el mismo período. Según el gobierno libertario, la PRESTACIÓN ALIMENTAR, en conjunto con la Asignación Universal por Hijo, ha sido un pilar fundamental en la mejora de los indicadores sociales, en un contexto de estabilización macroeconómica que ha permitido alcanzar un mayor bienestar en la sociedad argentina.

En un contexto económico delicado, caracterizado por la licuación de salarios y el aumento del desempleo, la actualización del Plan Alimentar representa para el gobierno libertario una medida clave para garantizar el acceso a los alimentos y fortalecer la protección social. La normativa entrará en vigencia a partir de mayo de 2026 y beneficiará a todos los que cumplan con los criterios definidos en la nueva resolución





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