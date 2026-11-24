El Gobierno asegura un ahorro fiscal anual de 3.491 millones de dólares mediante recortes en la administración pública, destacando la reducción de personal en Aerolíneas Argentinas y otras empresas estatales.

El Gobierno de Javier Milei informó que ha logrado un ahorro fiscal anual de 3.491 millones de dólares en el sector público mediante una drástica reducción de la dotación de personal. Esta cifra se presenta como el resultado directo de las políticas de ajuste estructural implementadas para equilibrar las cuentas nacionales y reducir el tamaño del Estado, tal como se detallará en la sesión del miércoles.

La defensa oficial se realizará el miércoles a partir de las 15:00 horas en el Senado Nacional, donde los ministros deben responder a las preguntas específicas formuladas por los senadores durante la audiencia. Ante la consulta sobre el impacto real de estas medidas, la administración central sostuvo que, en líneas generales, no se llevaron a cabo despidos arbitrarios, sino que los recortes se originaron en mecanismos administrativos específicos.

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Detalles de los recortes y modalidad de contratación

La administración detalló que los desvinculaciones se dieron principalmente por jubilaciones voluntarias, renuncias y la no renovación de contratos temporales que habían llegado a su fin natural. Aunque la narrativa oficial niega la existencia de un proceso masivo de despidos, en varias áreas específicas del aparato estatal se evidenció la existencia de personal público echado que fue removido de sus cargos de manera abrupta.

Impacto en Aerolíneas Argentinas y empresas estatales

Uno de los casos más visibles de esta reducción se encuentra en Aerolíneas Argentinas. La línea aérea estatal registraba 11.617 empleados durante el último mes de la administración de Alberto Fernández, según los datos históricos disponibles. La información oficial actualizada indica que la compañía cuenta ahora con 9.709 trabajadores, lo que representa un recorte de 1.908 empleados.

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Esta disminución significativa en la fuerza laboral de la aerolínea estatal es parte de una tendencia más amplia que afecta a diversas empresas públicas y ministerios. El análisis de los datos comparativos entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026 muestra una contracción notable en la cantidad de personal empleado, lo que ha generado debates sobre la efectividad y el impacto social de estas decisiones.

Regímenes de retiro y restricciones contractuales

En cuanto a la apertura por modalidad de contratación, se informó que en diciembre de 2023 existían ciertas estructuras de personal que han sido modificadas. Los egresos por causales ordinarias, como jubilaciones y renuncias, se han visto acompañados de una reposición estrictamente restringida por las nuevas normas establecidas, limitando así la reincorporación de nuevos cuadros de personal.

Adicionalmente, se encuentra en etapa de adhesión el régimen de retiro voluntario aprobado por el Poder Legislativo, el cual busca incentivar la salida de funcionarios mediante beneficios económicos. Este mecanismo se suma a los despidos por fin de contrato a tiempo determinado, consolidando un modelo de gestión donde la reducción de personal es la norma operativa principal.

Estimaciones fiscales y batallas políticas futuras

Respecto del impacto fiscal, el Ministerio estima que la reducción de dotaciones genera un ahorro sustancial que contribuye al objetivo macroeconómico del equipo de gobierno. Sin embargo, esta cifra se contrasta con la falta de información detallada sobre qué servicios específicos se discontinuaron o se vieron afectados por la merma en la planta operativa.

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El Gobierno enfrenta dos duras batallas en el Congreso con final incierto: la aprobación del Presupuesto Nacional y la posible suspensión de las PASO. La defensa de estas cifras en el Senado es clave para mantener el apoyo político necesario mientras se negocian estas medidas estructurales en un contexto de alta tensión legislativa.