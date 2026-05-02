Gobierno acelera privatizaciones para recaudar US$2000 millones

El Gobierno avanza con la venta de acciones y concesiones de empresas estatales, buscando generar confianza en los inversores y fortalecer la economía nacional. Se espera recaudar 2000 millones de dólares hasta fin de año.

El Gobierno nacional ha intensificado sus esfuerzos para concretar la venta de acciones o la concesión de cerca de una decena de empresas estatales, buscando recaudar aproximadamente 2000 millones de dólares hasta finales de año.

El ministro de Economía, Luis Caputo, enfatizó que esta desinversión, respaldada por la Ley Bases, es crucial para generar confianza en los inversores respecto a la sostenibilidad de los pagos de la deuda pública y para reducir el riesgo país, que actualmente se mantiene por encima de los 500 puntos. Caputo fundamentó su optimismo en datos económicos positivos y anticipó que las privatizaciones, junto con las exportaciones de los sectores agropecuario, energético y minero, contribuirán significativamente a fortalecer la economía.

El Gobierno no ha descartado la privatización de Aerolíneas Argentinas, manteniendo un decreto de 2024 que la considera susceptible de ser privatizada. Además, se planea destinar el 10% de los ingresos generados por las privatizaciones y la venta de propiedades estatales a inversiones en defensa. Originalmente, el plan de desinversión del gobierno de Javier Milei contemplaba la privatización de 41 empresas, pero la Ley Bases de julio de 2025 solo habilitó la privatización de 8.

Actualmente, el único proceso pendiente de inicio es la privatización de Trenes Argentinos, responsable del servicio de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Gobierno ha declarado una emergencia ferroviaria y se está enfocando en obras prioritarias para garantizar la seguridad del servicio, al tiempo que busca reducir la plantilla de personal y atraer a posibles inversores.

En la última semana de abril, se registraron avances significativos en el plan de privatizaciones, incluyendo pasos administrativos para las licitaciones de Aysa y el tren Belgrano Cargas, así como la recepción de tres ofertas por las acciones estatales en Citelec, controlante de Transener, por un total de casi 890 millones de dólares. La oferta más destacada por Citelec provino del consorcio integrado por Edison Energía y Genneia, quienes ofrecieron 356,1 millones de dólares por el 50% de las acciones.

Este avance marca el inicio de la privatización total de Enarsa, la empresa estatal de energía. El plan oficial, en curso desde 2024, busca dividir y vender Enarsa en partes, habiendo reducido su número de unidades de negocio de 10 a 5, con dos en proceso de transición. TGS ahora opera el gasoducto a Vaca Muerta (Perito Moreno), y las represas del Comahue fueron reconcesionadas a fines de 2025.

El Gobierno también tiene en la mira nuevas concesiones para centrales hidroeléctricas en Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán y Chubut. La privatización de Aysa, que abarcará el 51% de las acciones estatales, tendrá una duración de 30 años para el suministro de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.

Entre los interesados se encuentran la familia Neuss y Mauricio Filiberti, con el asesoramiento del Banco Mundial y la valuación a cargo del BICE





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