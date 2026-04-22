Gobierno acatará fallo judicial pero apelará para mantener cambios en Volver al Trabajo

El Gobierno argentino cumplirá con la orden judicial de mantener vigente el programa Volver al Trabajo, pero avanzará con una apelación para intentar revertir la medida y continuar con la reformulación del sistema de asistencia social. La decisión afecta a más de 900.000 beneficiarios y pone en pausa planes de capacitación laboral y mejora educativa.

El Gobierno argentino ha anunciado que cumplirá con la decisión judicial que exige la continuidad del programa Volver al Trabajo, a pesar de su intención de apelar la medida y revertirla.

Esta determinación implica el mantenimiento del esquema de transferencias económicas a más de 900.000 beneficiarios, quienes reciben un ingreso mensual de 78.000 pesos, a pesar de que el Ministerio de Capital Humano había elaborado una propuesta de reformulación del programa. La resolución judicial, dictada por el juez federal Adrián González Charvay, responde a una medida cautelar que impide la eliminación del programa tal como se había planeado.

En esencia, el fallo obliga al Poder Ejecutivo a mantener el programa en su formato actual hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto. El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, emitió un comunicado en el que argumenta que el Programa Volver al Trabajo había llegado a su fin natural, habiendo cumplido su período de vigencia de dos años, establecido desde su creación.

La cartera ministerial enfatizó que el programa tenía una duración definida y que su prórroga no estaba contemplada en los términos originales. En este contexto, el Gobierno había convocado a los beneficiarios a participar en un nuevo sistema de formación laboral, ofreciendo vouchers de capacitación que facilitarían su inserción en el mercado laboral formal y registrado.

Sin embargo, la intervención judicial ha alterado estos planes. El Ministerio advierte que la decisión judicial tiene un impacto directo en las políticas previstas, impidiendo la implementación de dos iniciativas prioritarias: los vouchers de formación laboral y la extensión de la doble jornada escolar en escuelas ubicadas en zonas vulnerables de todo el país.

Esta situación genera preocupación en el Gobierno, que considera que la medida judicial obstaculiza sus esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de los sectores más necesitados. Dentro del oficialismo, la resolución judicial se interpreta como una intromisión en la definición de la política pública. A pesar de su desacuerdo, el Ejecutivo ha manifestado su intención de acatar la orden judicial. El conflicto central radica en la reconversión de los planes sociales que el Ministerio de Capital Humano está impulsando.

El programa Volver al Trabajo, sucesor de otros esquemas de asistencia, había sido concebido, según el Gobierno, como un mecanismo transitorio destinado a facilitar la inserción laboral de sus beneficiarios. La medida cautelar ha interrumpido esta transición. Fuentes oficiales revelan que el rediseño del programa contemplaba una reasignación integral de los recursos, con el objetivo de implementar los vouchers de capacitación laboral en colaboración con instituciones formativas de diversas provincias, mejorando así la empleabilidad de los beneficiarios.

Además, se buscaba financiar la extensión de la doble jornada escolar en escuelas ubicadas en contextos vulnerables. El entorno de la ministra Pettovello considera que la decisión judicial no solo ha detenido un cambio administrativo, sino que también ha afectado la orientación general de la política social, obligando a mantener la asignación de fondos en el esquema vigente en lugar de permitir su redireccionamiento hacia iniciativas de formación y educación.

El Gobierno sostiene que la continuidad del programa consolida un modelo de asistencia basado en transferencias directas, en contraste con su estrategia de promover la inserción en el empleo formal. También se señala que el fallo impacta negativamente en el componente educativo, limitando la posibilidad de implementar la doble escolaridad en sectores vulnerables, una intervención clave en el rediseño del programa





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