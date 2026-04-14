Gobernadores debaten nuevo pacto fiscal y critican coparticipación en el AmCham Summit

En el marco del AmCham Summit, los gobernadores debatieron sobre la necesidad de un nuevo pacto fiscal, criticaron el sistema de coparticipación actual y la influencia de este en el desarrollo desigual. Se hizo énfasis en la importancia de reducir impuestos y avanzar en infraestructura para estimular el crecimiento económico.

El debate sobre un nuevo pacto fiscal cobró un impulso crucial durante el panel de gobernadores en el AmCham Summit, donde, además de solicitar una reducción de impuestos, los mandatarios enfocaron sus esfuerzos en la coparticipación y sus efectos en el desarrollo desigual entre las provincias. Voces provinciales, solicitando en privado al gobierno, señalaron que para compensar la disminución en la recaudación fiscal, es esencial discutir en el Congreso un nuevo acuerdo impositivo. El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, fue contundente: Es imprescindible un nuevo acuerdo fiscal; es necesario revivir la propuesta del 2017. Es fundamental eliminar los impuestos opresivos: que lo hagan la Nación, las provincias y los municipios.

La reunión entre los gobernadores se llevó a cabo en el AmCham Summit 2026, donde empresarios, legisladores y políticos se reunieron para analizar una Argentina federal en desarrollo. Existe consenso entre las provincias aliadas al gobierno: el ordenamiento macroeconómico es adecuado, pero es crucial examinar más de cerca la microeconomía. En este sentido, es evidente que todas las provincias han sufrido una disminución en la recaudación fiscal al inicio del año. Hay un gran impacto en la microeconomía, reconoció una fuente provincial en diálogo con este medio. Es en esta línea que provincias como Mendoza desean que la próxima reforma en el Congreso sea un nuevo pacto fiscal.

Los escándalos gubernamentales, sumados a las turbulencias internacionales y la inminente agenda electoral, preocupan a los mandatarios. Empresarios, gobernadores y legisladores coinciden en que es crucial reorientar la agenda legislativa hacia las reformas. Sin embargo, muchos advierten que las posibilidades de que esto suceda son limitadas, ya que el clima político no parece favorecer esta dirección.

Al igual que su colega, Rogelio Frigerio, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, respaldó la propuesta de un pacto fiscal y criticó el núcleo del sistema tributario actual. Ingresos Brutos es un impuesto distorsionador, relacionado con la coparticipación. Existen muchos impuestos distorsionadores que deben reducirse, afirmó. Además, Cornejo profundizó en su análisis y cuestionó el impacto del sistema de distribución de recursos entre la Nación y las provincias. Lo que se buscó en la coparticipación no ha contribuido a ese equilibrio, advirtió, y sugirió que el sistema actual puede crear incentivos negativos para el desarrollo. Con los recursos de la coparticipación, hay provincias que no tienen incentivos para fomentar la actividad privada, aseguró, y mencionó la provincia de Formosa como ejemplo.

Por su parte, el gobernador de Entre Ríos también vinculó la discusión fiscal con el funcionamiento del federalismo. El camino para que el desarrollo sea equilibrado se llama federalismo, declaró, e insistió en la necesidad de reactivar un acuerdo fiscal que abarque todos los niveles del Estado. No obstante, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, frenó las expectativas a corto plazo: En la actualidad, no veo la posibilidad de un nuevo acuerdo fiscal en términos reales y concretos. En este contexto, planteó que las provincias están tomando su propio camino: Estamos en nuestro propio camino para buscar mayores oportunidades, con acuerdos regionales o cada provincia con su propia política fiscal.

Esta diversidad de enfoques revela una situación en transición: mientras algunos gobernadores apuestan por una reforma estructural del sistema, incluida la coparticipación, otros están planificando estrategias de competencia fiscal para atraer inversiones. En la práctica, varias provincias han avanzado con reducciones de impuestos y beneficios tangibles. Río Negro disminuyó en un 60% las alícuotas de Ingresos Brutos para sectores productivos; Entre Ríos implementó el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), con exenciones por 15 años; y Mendoza aplicó una reducción sistemática de tasas, exenciones y sellos.

Más allá de las diferencias, hubo consenso en un punto clave: sin estabilidad macroeconómica, no es posible ninguna reforma. De nada sirve una buena gestión fiscal si no existe estabilidad macroeconómica, y eso es responsabilidad de la Nación, afirmó Cornejo. En la misma línea, Frigerio solicitó un gobierno nacional que garantice la estabilidad macroeconómica.

El trasfondo de la discusión es claro: el esquema actual de coparticipación, la disminución de la recaudación y la carga impositiva, configuran un sistema que, según los gobernadores, desalienta la inversión y agrava las disparidades regionales. En este contexto, la infraestructura surgió como otro factor crucial. Weretilneck destacó la necesidad de avanzar en obras eléctricas y ferroviarias para mejorar la competitividad, mientras que Cornejo resumió: Sin infraestructura no hay crecimiento. Así, entre el reclamo de un nuevo pacto fiscal, la crítica al sistema de coparticipación y el avance de esquemas de competencia entre provincias, los gobernadores comienzan a diseñar un nuevo panorama económico centrado en la reducción de impuestos, aunque existe preocupación por la microeconomía.





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