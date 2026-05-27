Gobernador Sáenz reclama reactivación de obras y gas para Salta

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, exige al Gobierno nacional la reactivación de obras públicas paralizadas y previsibilidad en el suministro de gas, en medio de tensiones por el financiamiento federal.

El gobernador de Salta , Gustavo Sáenz , intensificó sus reclamos al Gobierno nacional para que reactive las obras públicas paralizadas y brinde certidumbre sobre el suministro de gas para la provincia y la región norte del país.

En un contexto de crecientes tensiones entre las provincias y la Casa Rosada por el financiamiento de infraestructura, el mandatario salteño exigió que se cumplan los compromisos asumidos y que se transfieran los fondos necesarios para evitar que los proyectos queden completamente detenidos. Entre las obras afectadas, Sáenz mencionó las plantas depuradoras de la capital salteña y Cafayate, la Ciudad Judicial de Orán y varios establecimientos educativos.

Estas iniciativas, consideradas prioritarias para el desarrollo provincial, dependen de las partidas presupuestarias que el gobierno nacional ha retenido o demorado. El gobernador advirtió que, de no reactivarse a tiempo, podrían generarse sobrecostos y perjuicios a la comunidad.

Asimismo, destacó la importancia de mantener el ritmo de inversión en infraestructura como motor de la economía local y generador de empleo. En materia energética, Sáenz puso especial énfasis en la necesidad de previsibilidad en el abastecimiento de gas natural, un recurso crítico para los hogares y la industria durante los meses de invierno. Recordó que en temporadas anteriores se repitieron cortes y restricciones que afectaron tanto a usuarios residenciales como a empresas, especialmente en el norte argentino.

El gobernador reclamó la implementación de un esquema de beneficios y subsidios vinculados al consumo energético, en el marco de una revisión más amplia de las políticas tarifarias. Este planteo se produjo luego de que el oficialismo avanzara en la Cámara de Diputados con una iniciativa para reducir subsidios al gas natural en distintas provincias, lo que generó preocupación en las regiones más afectadas por las bajas temperaturas. Sáenz no es nuevo en este tipo de gestiones.

A comienzos de mayo ya se había reunido con funcionarios nacionales para insistir en la continuidad de obras viales clave, como la Ruta Nacional 51 y el puente sobre el río Vaqueros. También se firmó un convenio para recuperar un tramo de la Ruta Nacional 9/34 entre Rosario de la Frontera y Metán, una obra largamente demandada por los habitantes del sur salteño.

El gobernador, uno de los mandatarios peronistas que mantiene un vínculo fluido con la administración de Javier Milei, busca que esas promesas se conviertan en hechos concretos. Mientras tanto, la incertidumbre sobre los fondos y el gas sigue generando malestar en la provincia, que espera respuestas urgentes para evitar un nuevo invierno con problemas energéticos y obras paralizadas





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