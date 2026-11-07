Gobernador de Córdoba premia educación con fondos para municipios y CLE

El mandatario cordobés destinó un fondo económico para fortalecer las Coordinaciones Locales de Educación en 166 municipios, reconociendo la alianza entre escuelas y gobiernos locales para mejorar el rendimiento estudiantil.

El gobernador de Córdoba, junto al ministro de Educación, inauguró un encuentro provincial en el Centro de Convenciones Córdoba para reconocer el trabajo articulado entre las escuelas y las municipalidades. En este marco, se destacó el compromiso institucional con la educación y se anunció la destinación de un fondo económico específico. Este recurso busca apoyar a los consejos educativos locales que han resultado premiados en esta iniciativa. El objetivo principal es fortalecer la colaboración conjunta entre las municipalidades, las comunas y los planteles educativos de toda la provincia.

Fondos para 166 municipios y comunas premiadas

La iniciativa de financiamiento está dirigida exclusivamente a las 166 municipalidades y comunas que recibieron distinciones por sus iniciativas desarrolladas junto a las comunidades escolares. Estos actores locales han demostrado un compromiso tangible con el mejoramiento de la calidad educativa en sus jurisdicciones. El anuncio oficial busca consolidar este modelo de gestión compartida, permitiendo que los recursos lleguen directamente a los territorios donde se implementan las mejoras. La inversión representa un paso clave para sostener la infraestructura y los programas pedagógicos que estas localidades han liderado.

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Fortalecimiento de las CLE y el Paicor

Las Coordinaciones Locales de Educación impulsan acciones adaptadas a cada comunidad, con especial atención en las áreas de Lengua y Matemáticas. El mandatario resaltó el sostenimiento del Paicor como un pilar fundamental dentro de la estrategia educativa provincial. Durante su intervención, el gobernador felicitó a la comunidad educativa, a los intendentes y a los jefes comunales por sumarse a estas coordinaciones. También destacó la labor de los equipos que forman parte de esta reforma silenciosa, la cual prioriza la permanencia y el éxito estudiantil. La intervención de los gobiernos locales se presenta como indispensable para acompañar las trayectorias escolares de manera efectiva.

El rol de la intendencia en la contención estudiantil

El gobernador argumentó que, cuando un estudiante deja de asistir a la escuela, la institución educativa se preocupa, pero carece de recursos y opciones suficientes. En ese escenario, la intendencia se convierte en un actor vital debido a la presencia de asistentes sociales y la capacidad de contención familiar. El mandatario explicó que el equipo educativo necesita la intervención del gobierno local para hablar con las familias y resolver las causas del deserción. Este modelo reconoce que la educación no ocurre en el vacío, sino que requiere de una red de apoyo social que solo los municipios pueden proporcionar de manera directa y cercana.

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Resultados en pruebas Aprender y PISA

El evento también sirvió para analizar los resultados obtenidos por la provincia en las pruebas Aprender y PISA. Estos avances son fruto de un camino sostenido de inversión, innovación y fortalecimiento de las políticas educativas a lo largo del tiempo. El ministro Ferreyra valoró la celebración con la Provincia, los gobiernos locales y las escuelas de toda Córdoba trabajando en conjunto. Desde que asumió el cargo, el gobernador solicitó trabajar en todo el territorio, y hoy apreciar los excelentes resultados de las CLE genera orgullo institucional. Esta validación externa confirma la eficacia de las estrategias implementadas en los últimos años.

Testimonios y reconocimientos en el encuentro

El encuentro reunió a autoridades provinciales, intendentes, jefes comunales y representantes de 310 establecimientos públicos y privados. Entre los asistentes, se destacaron las experiencias compartidas por Río Cuarto, Malagueño y Kilómetro 658, con la participación de referentes locales. El intendente de Chuña expresó que, para una localidad pequeña, ser reconocido por el gobernador por la labor en educación es fundamental. Afirmó que esto no sería posible sin una Provincia que acompaña constantemente para mejorar la calidad de las escuelas. También se compartieron certificados en reconocimiento a las iniciativas desarrolladas junto a sus comunidades educativas, cerrando la jornada con compromisos renovados.