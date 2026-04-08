Glustein analiza la estrategia del Banco Central con el dólar: 'Un ritmo de compras bajo pero constante'

Federico Glustein evalúa la política cambiaria del Banco Central, la acumulación de reservas y los desafíos económicos, destacando la importancia de equilibrar la acumulación de divisas con el control de la inflación.

Federico Glustein analizó la situación del dólar y la estrategia del Banco Central en un contexto de estabilidad cambiaria y desafíos económicos. El Banco Central , en su afán por fortalecer las reservas y cumplir con los compromisos externos del gobierno, ha adoptado una estrategia de acumulación de divisas a un ritmo constante, aunque moderado.

Glustein, reconocido analista económico, explicó que el ritmo de compras se sitúa entre 80 y 110 millones de dólares diarios, lo cual, aunque calificado como “bajo”, se mantiene de manera persistente. Esta política, según el analista, busca equilibrar la acumulación de divisas con el control de la inflación, un objetivo crucial para la estabilidad macroeconómica del país. La acumulación de reservas, que se estima podría alcanzar entre 10.000 y 12.000 millones de dólares, permitiría cubrir una parte significativa de las obligaciones del gobierno para el año 2026. Sin embargo, Glustein advirtió sobre la importancia de la coordinación con el Tesoro, especialmente en lo que respecta a la compra de dólares por parte del Tesoro al Banco Central, un proceso que podría generar tensiones en el mercado si no se gestiona adecuadamente.\El análisis de Glustein también abordó los factores que influyen en la demanda de dólares, como el turismo y las importaciones. Si bien la demanda tiende a ser elevada en ciertos períodos, el analista señaló que se modera posteriormente. Además, destacó que la caída en el nivel de actividad económica ha contribuido a reducir las importaciones, lo cual, a su vez, ejerce un efecto compensatorio sobre la presión en el mercado cambiario. En cuanto a las exportaciones y el tipo de cambio, Glustein advirtió que el actual esquema económico, que incluye una menor carga impositiva sobre las importaciones, junto con un tipo de cambio que consideró competitivo, crea incentivos para el consumo externo y el turismo. La liquidación del sector agroexportador, un factor clave para el ingreso de divisas, se ve influenciada por factores externos, como el aumento de los costos internacionales, especialmente debido al conflicto en Medio Oriente, que ha impactado en los precios del petróleo y los fertilizantes. Esta situación, según Glustein, condiciona las decisiones del sector agropecuario sobre cuándo liquidar sus exportaciones.\Finalmente, Glustein enfatizó la importancia de la prudencia en la política monetaria, especialmente en lo que respecta a la emisión y su impacto en la inflación. Acelerar las compras de divisas, por ejemplo, podría tener consecuencias inflacionarias. El analista explicó que un aumento significativo en las compras de divisas, con un ritmo de 200 a 300 millones de dólares diarios, requeriría una emisión que no sería neutral, ejerciendo presión sobre la inflación y el tipo de cambio. Por lo tanto, la estrategia actual del Banco Central busca mantener un equilibrio macroeconómico, priorizando la acumulación constante de reservas en un contexto de estabilidad. Glustein también se mostró cauto respecto a la suficiencia de los dólares para afrontar los compromisos de deuda en 2026, sugiriendo la necesidad de recurrir a otras fuentes de financiamiento, como las exportaciones del sector agropecuario y energético, así como al financiamiento externo, para evitar un escenario de default. El análisis de Glustein proporciona una visión integral de la compleja situación cambiaria, destacando los desafíos y las estrategias clave para la estabilidad económica del país





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