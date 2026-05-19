Glamour y Elegancia en la Alfombra Roja de los Premios Martín Fierro

Un análisis detallado de los looks más impactantes, las tendencias de moda y las anécdotas de las celebridades en la gala anual de la televisión argentina.

La noche de los premios Martín Fierro se transformó una vez más en el epicentro del glamour y la moda en Argentina, concentrando todas las miradas en el emblemático hotel Hilton.

El desfile de nominados e invitados fue un despliegue de creatividad y lujo, donde cada detalle fue cuidadosamente planeado para impactar en la alfombra roja. Una de las figuras más comentadas fue sin duda Wanda Nara, quien arribó acompañada de sus hijas, Francesca e Isabella Icardi.

La conductora, laureada por su desempeño en MasterChef Celebrity, deslumbró con una pieza de Gone y joyas de Jean Pierre, marcando un momento emotivo al reencontrarse con su madre, Nora Colosimo, y su ex pareja, Maxi López. Por otro lado, la imponente Moria Casán no pasó desapercibida, luciendo un diseño teatral de Pucheta Paz que capturó la atención de todos, contando con el apoyo de su nieto Dante Della Paolera para lucir su extravagante atuendo.

En cuanto a las tendencias cromáticas, el rojo se impuso como el color de la noche, inspirándose en la estética de la película El diablo viste a la moda. Flor de la V fue una de las protagonistas de esta corriente, revelando que realizó un cambio de vestuario a último minuto para optar por un diseño strapless con cola firmado por Manuel González.

Del mismo modo, Laila Roth, nominada en la categoría de labor humorística, apostó por un vestido camisero rojo con detalles de lazo. En contraste, un grupo de celebridades optó por la sobriedad y el misterio del negro. Verónica Lozano eligió una creación de Saiach en shantung negro con un corset alargado y una falda de gran volumen, mientras que Eliana Guercio prefirió un look total black con falda sirena y un abrigo de peluche para combatir las bajas temperaturas.

Dominique Metzger también se sumó a esta gama con un vestido de Natalia Antolín que destacaba por su escote en la espalda y un spencer de tul con plumas, complementado con joyas de Rubí Rubí. La sofisticación se manifestó en diversas formas a través de diseños vanguardistas y materiales nobles.

Gimena Accardi sorprendió con un vestido bicolor de Valentina Schuchner, confeccionado en mikado y shangtung de seda, mientras que Natalie Weber destacó con una propuesta de Marcel Atelier que incluía guantes largos y una falda sirena. Por su parte, Karina Mazzocco, escoltada por su hijo Malek, lució una pieza de Nuria Bueno con mangas voluminosas y un corset drapeado que aportaba un aire de majestuosidad.

Otras elecciones destacables fueron el traje sastrero blanco de Teté Coustarot, quien llevó la bandera argentina en honor al día de la escarapela, y el diseño floral de Cristina Pérez, quien asistió junto al diputado Luis Petri. La sensualidad estuvo presente en los looks de Marisa Andino, con un diseño de Claudia Arce, y de Jazmín Stuart, quien optó por el satén y un escote vértigo.

Más allá de la moda, la velada estuvo marcada por anécdotas curiosas y situaciones humanas que le dieron un toque genuino al evento. Luciano Cáceres, nominado a mejor actor, confesó que debido a la falta de tiempo tuvo que realizar su cambio de ropa en un bar ubicado frente al hotel Hilton, demostrando que incluso los más glamorosos enfrentan imprevistos.

En una nota más conmovedora, Darío Lopilato hizo su aparición apoyado en muletas, ya que se encuentra en proceso de rehabilitación tras sufrir una fractura de peroné durante un partido de fútbol con amigos, una lesión que requirió cirugía de urgencia. Finalmente, el evento cerró con una mezcla de brillo y transparencia, destacando los looks de Mariana Brey, Mica Viciconte y Marcela Baños, quienes apostaron por las paillettes, los cut-outs y las plumas, consolidando así una edición de los Martín Fierro donde la moda fue la verdadera protagonista





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