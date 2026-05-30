Gladys La Bomba Tucumana abandona Gran Hermano y podría regresar un exparticipante

Una participante del reality show Gran Hermano ha comunicado su deseo de abandonar el programa y podría salir este domingo. La cantante está nominada y es una de las candidatas a ser eliminada el lunes, pero su idea es escapar antes de escuchar la decisión del público.

. En las últimas horas, una participante le comunicó al Big su deseo de abandonar el juego y la salida podría concretarse este domingo. Así lo contó ella misma en la habitación mientras conversaba con Hanssen y Tati Luna.

"Chicos, ustedes se van a encargar de hacerme la valija. Fíjense todas mis cosas, que no quede nada mío. Yo me voy a ir, pero no le digan...

", se le escuchó decir en un video que se cortó abruptamente. La cantante está nominada y es una de las candidatas a ser eliminada el lunes.

Sin embargo, su idea es escapar antes de escuchar la decisión del público. Según deslizó en los últimos días, tolera más a Tamara Paganini, así como tampoco los gritos y peleas que se desatan por los robos de comida. Gladys La Bomba Tucumana quiso abandonar Gran Hermano tras un fuerte cruce con Tamara Paganini.

(Foto: Captura Telefe) Luego de la expulsión de Lola por dar información del exterior, las puertas de la casa más famosa del país volverán a abrirse para que un exparticipante regrese al juego. En las redes ya hay un nombre que suena con fuerza y que podría desatar otro escándalo





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