Gladys abandonó Gran Hermano por la puerta giratoria y Sol Abraham regresó con el Golden Ticket

La cantante de cumbia Gladys decidió dejar el reality Gran Hermano debido al desgaste del aislamiento, protagonizando una salida emotiva. Su partido coincide con el reingreso de Sol Abraham mediante el Golden Ticket, lo que reconfigura la dinámica de la casa. El anuncio se produce en un contexto donde también se reprogramó un partido de fútbol y se difundieron imágenes clave de un vehículo en una investigación.

La cantante de cumbia Gladys , quien había ingresado al reality show Gran Hermano como reemplazo, decidió abandonar la casa a través del mecanismo de la puerta giratoria .

Visiblemente afectada, se dirigió al confesionario para comunicar su decisión final a la voz del programa. Gladys expresó que, a pesar de valorar la oportunidad, la convivencia y el aislamiento terminaron por vencer su resistencia. Agradeció a la producción y a sus compañeros, pero priorizó su bienestar psicofísico: "Quiero irme. Te agradezco un montón, Gran Hermano, por haberme dado esta oportunidad, pero no lo estoy pasando bien".

En su último descargo, realizó un balance de su estadía: "Es una experiencia en la que aprendí muchas cosas y estoy súper agradecida de conocer gente y a mí misma. Fue hermoso pero hasta acá llegué. No tengo la fortaleza para seguir acá". Su salida genera incertidumbre sobre cómo reaccionará el resto de los participantes y de qué manera la producción cubrirá esta vacante.

En simultáneo, el mismo domingo, Sol Abraham, quien previamente había abandonado el reality y se negó al repechaje, regresó a la casa mediante el Golden Ticket. Este movimiento refuerza la dinámica de constante renovación en el programa.

Por otro lado, se reprogramó el partido Racing vs. Defensa por Copa Argentina; la nueva fecha aún no ha sido confirmada públicamente. También se difundió una prueba clave vinculada a un caso externo: imágenes del momento en que un Ford Ka negro con el capot despintado ingresa y sale de un descampado, lo que podría ser relevante para una investigación en curso





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