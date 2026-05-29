Giuliano Simeone expresa su emoción al ser convocado para el Mundial

El director técnico de la albiceleste anunció la lista de convocados para el Mundial y Giuliano Simeone expresó su emoción al conocer la noticia.

El director técnico de la albiceleste anunció la lista de convocados para el Mundial y Giuliano Simeone , uno de los seleccionados, expresó su emoción al conocer la noticia.

Simeone, quien se desempeña como extremo derecho en el Olympique de Marsella, dijo que estaba en su casa cuando vio el video que confirmó su convocatoria. También agregó que su familia estaba presente en el momento en que se anunció la lista y que su padre estaba muy contento como cualquier papá cuando un hijo está en el Mundial.

Simeone es uno de los siete jugadores que debutarán en el certamen, junto con Facundo Medina, Juan Musso, Leonardo Balerdi, Valentín Barco, Nicolás González, Nicolás Paz y José López. El joven de 23 años contó que la espera para conocer la lista fue tensa y que no es fácil aguardar a que se conozcan los nombres que integrarán el plantel.

A pesar de la tensión, Simeone expresó su emoción al conocer la noticia y dijo que está muy contento de estar en la lista de convocados. La lista de convocados para el Mundial es la siguiente: Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella, Lisandro Martínez - Manchester United, Facundo Medina - Olympique de Marsella, Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen, Giuliano Simeone - Olympique de Marsella, Nicolás González - Stuttgart, Nicolás Paz - Tigre y José López - Vélez Sarsfield.

Los jugadores seleccionados se unirán a los 19 jugadores que ya habían sido convocados anteriormente. La albiceleste se prepara para disputar el Mundial en un futuro próximo





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