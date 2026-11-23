Gisèle Pelicot exige justicia contra la editorial francesa Tinbad y la autora Prokhoris por usar fotos suyas desnudas en un ensayo comercial sin autorización.

La luchadora francesa Gisèle Pelicot, reconocida mundialmente por su valentía en la denuncia de violaciones sistemáticas, informó el lunes que una editorial francesa ha utilizado imágenes suyas completamente desnudas para promocionar un ensayo literario. Este acto ha provocado una nueva ola de indignación y trauma en la víctima, quien declaró sentirse en estado de shock y profundamente humillada por la explotación comercial de su intimidad más privada.

Denuncia contra Editorial Tinbad y la autora

Gisèle Pelicot confirmó que la pequeña editorial francesa llamada Tinbad distribuyó fotografías y vídeos de ella sin su consentimiento a varios medios de comunicación con el objetivo de promover el libro titulado "Emprises, les impasses d'une success story". Este ensayo, centrado en temas de dominación y control, fue escrito por la autora Prokhoris. Pelicot declaró a la cadena BFMTV que está profundamente impactada por ver material de su vida íntima exhibido con fines puramente comerciales, negándose categoricamente a que su sufrimiento se convierta en un argumento publicitario.

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El semanario satírico francés Le Canard enchaîné reveló los detalles de esta filtración no autorizada, señalando que la editorial envió directamente el material gráfico a la prensa. Esta revelación vino a sumarse a la dolorosa experiencia que Pelicot ya había soportado durante el juicio histórico de 2024, donde ella relató públicamente haber sido víctima de violaciones grupales por parte de 49 hombres contactados por su exesposo entre 2011 y 2020, un hombre que finalmente fue condenado a 20 años de prisión.

Respuesta de la editorial y la autora

Ante la acusación, la Editorial Tinbad emitió un comunicado oficial en su sitio web donde pidió disculpas por lo que describió como una "comunicación desafortunada". Sin embargo, la entidad sostuvo firmemente que no se enviaron a la prensa imágenes de violación ni videos de carácter pornográfico, aunque no desmintió el envío de fotos donde Gisèle Pelicot aparece desnuda. La editorial atribuyó la responsabilidad de esta gestión de comunicación inadecuada exclusivamente a la autora del libro, Prokhoris.

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Prokhoris, quien fue contactada por la agencia AFP, envió su propio comunicado declarando la "responsabilidad absoluta" de su editor en la mala gestión de la difusión del libro. La autora aclaró que el tema central de su obra no es el conocido "caso Pelicot", sino una visión crítica filosófica sobre la noción de control, defendiendo que el uso de las imágenes fue una decisión editorial ajena a su intención textual original, aunque reconoció la gravedad de la situación generada.

Consecuencias legales y dolor emocional

Gisèle Pelicot ha anunciado oficialmente que recurrirá a todos los procedimientos legales necesarios tanto contra la Editorial Tinbad como contra la autora Prokhoris para defender su dignidad y privacidad. La víctima expresó que se siente expuesta y herida nuevamente, afirmando que el desgaste emocional del juicio original ya había sido suficiente para ella, y no esperaba que su imagen fuera instrumentalizada una vez más por terceros buscando beneficio económico o atención mediática.

Este incidente resalta la vulnerabilidad de las víctimas de violencia sexual incluso después de haber obtenido justicia penal, mostrando cómo la explotación mediática puede continuar afectando su bienestar psicológico. La comunidad internacional y los defensores de los derechos humanos observan con atención este nuevo desarrollo, esperando que el sistema legal francés proteja adecuadamente la integridad personal de Gisèle Pelicot frente a estas prácticas editoriales consideradas abusivas.