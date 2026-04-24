Giro Inesperado en la Causa 'Los Reyes del Blue': Nueva Evidencia Podría Revelar Detalles Clave

La investigación sobre la venta ilegal de dólares, conocida como 'Los Reyes del Blue', se intensifica con la aparición de un video comprometedor y la ampliación de la declaración de un ex policía. Se investigan presuntas maniobras fraudulentas en el Banco Central y la posible implicación de altos funcionarios.

La investigación conocida como 'Los Reyes del Blue', que involucra a los empresarios Elías Piccirillo , Fernando Auque y Ariel Vallejo , se encuentra en un punto crucial con la posible incorporación de nueva evidencia que podría modificar el curso de la causa.

Dos elementos clave han surgido recientemente. El primero es la solicitud de un ex policía de la Ciudad de Buenos Aires para ampliar su declaración, centrada en la presunta plantación de droga en el vehículo de Auque, una maniobra que, según su testimonio, fue orquestada por Piccirillo.

El segundo es la aparición de un video casero protagonizado por una reconocida modelo y presentadora, quien se muestra arrojándose sobre una pila de billetes de dólar en presencia de uno de los implicados en el caso. Estos nuevos desarrollos se suman a la investigación iniciada en diciembre de 2025, cuando el juez federal Sebastián Casanello ordenó allanamientos en dependencias del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La pesquisa se centra en presuntas irregularidades en la venta de dólares oficiales a través de financieras en el microcentro de Buenos Aires y la provincia. Inicialmente, la investigación se vinculó a una denuncia contra Piccirillo, ex esposo de Jésica Cirio, por extorsión y estafas.

Posteriormente, Casanello amplió la investigación con cinco allanamientos adicionales a funcionarios del BCRA, buscando evidencia de un esquema para simular importaciones a través del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) con el objetivo de acceder a dólares a un tipo de cambio oficial favorable. Estos dólares eran luego vendidos en el mercado paralelo, generando ganancias ilícitas.

Entre los exfuncionarios bajo investigación se encuentran Matías Tombolini, ex secretario de Comercio; Miguel Pesce, ex presidente del BCRA; miembros del directorio del BCRA; Carlos Castagneto, ex titular de la AFIP; y Guillermo Michel, ex director general de Aduanas. La investigación se enfoca en las autorizaciones de importación otorgadas durante los últimos años del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, así como en el cambio del sistema SIMI al SIRA y la consecuente brecha cambiaria que facilitó estas operaciones.

El análisis del cambio del sistema SIMI al SIRA, implementado en octubre de 2022, es fundamental en la investigación. En ese período, la brecha cambiaria se disparó hasta el 200%, con un dólar oficial alrededor de $350 y un dólar blue cercano a los $1.000.

Se estima que las importaciones de bienes en 2023 alcanzaron los u$s75.000 millones, y se sospecha que para autorizar estas operaciones se exigían pagos ilegales que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor total. Según investigaciones periodísticas de Carlos Pagni y Francisco Olivera, ya existen cuatro empresarios dispuestos a declarar que depositaban los fondos de las coimas en un hotel de Puerto Madero. La Justicia está comparando este caso con la causa de 'Los Cuadernos'.

Uno de los arrepentidos habría relatado una mecánica similar a la descrita por Pagni: el empresario recibía una llave digital en la recepción del hotel, ingresaba a una habitación y dejaba una valija con dinero. En este contexto, y con las restricciones cambiarias que limitaban la compra de divisas a u$s200 mensuales por persona, se investiga si miles de monotributistas accedieron a dólares oficiales por montos significativos, en algunos casos hasta u$s2 millones mensuales, para realizar operaciones de importación que nunca se concretaron.

Los allanamientos ordenados por Casanello incluyeron los domicilios de cinco inspectores del BCRA, donde se incautaron documentos, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo. Se trata de funcionarios técnicos de carrera.

Además, se ordenó el secuestro de documentación en el BCRA relacionada con las autorizaciones para acceder a dólares oficiales durante la gestión anterior. La investigación busca determinar el origen de los fondos vinculados a Piccirillo, acusado de extorsión y estafas, y de haber orquestado una causa policial contra un acreedor al que supuestamente le debía u$s600.000.

El inicio de la investigación se remonta al 1 de abril del año pasado, cuando un ex policía denunció ante la Justicia que Piccirillo habría planeado plantar droga y un arma en el vehículo de su socio, Francisco Hauque. El arrepentido también proporcionó audios que mencionan a una funcionaria del BCRA y a otros empresarios vinculados al esquema, sugiriendo la complicidad de funcionarios públicos.

Paralelamente, la Justicia investiga operaciones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) por un total de u$s3.000 millones, junto con presuntas maniobras de lavado de dinero por un valor de $819.000 millones. La complejidad de la trama financiera y la posible implicación de altos funcionarios del gobierno anterior hacen de este caso una investigación de gran envergadura, con potenciales implicaciones políticas y económicas significativas.

La aparición de nuevos testimonios y pruebas, como el video protagonizado por la modelo y la declaración ampliada del ex policía, podrían ser cruciales para esclarecer la verdad y determinar la responsabilidad de los implicados en este presunto esquema de corrupción. La investigación continúa en curso, con la expectativa de que se revelen nuevos detalles en los próximos días y semanas, lo que podría llevar a nuevas imputaciones y allanamientos.

La magnitud de las operaciones investigadas y la presunta participación de funcionarios de alto rango sugieren que se trata de un caso de corrupción de gran escala, que podría tener un impacto significativo en la política y la economía del país





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