Gire profundiza el uso de IA en Rapipago para optimizar cobros y reducir morosidad

Gire, propietaria de Rapipago, anuncia la integración de inteligencia artificial en su plataforma Aura para mejorar la efectividad del cobro de servicios y gestionar la morosidad en más de 2.200 clientes.

Gire, la empresa fundadora del sistema Rapipago, ha anunciado que su próximo paso estratégico consistirá en profundizar la implementación de inteligencia artificial para resolver los problemas operativos que enfrentan las organizaciones durante los procesos de cobranza. Esta iniciativa busca transformar la manera en que se gestionan los flujos de fondos, con el objetivo de ofrecer soluciones más eficientes para la recuperación de cuentas y la reducción de la morosidad, un tema crítico para el sector financiero y comercial actual.

Visión estratégica con inteligencia artificial para cobros

Gonzalo Díaz Solá, CEO de Gire, confirmó durante su reciente participación en el evento Somos Pymes en Córdoba que la compañía ya se encuentra trabajando en esta evolución tecnológica. Aunque no ha fijado una fecha exacta de lanzamiento, el ejecutivo adelantó que la meta es lograr, en un par de años, una solución integral que abarque todo el flujo completo de fondos. Este sistema avanzado permitirá a las organizaciones gestionar desde la emisión de facturas hasta la conciliación y el recupero, optimizando cada etapa del ciclo de vida del cobro.

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La estrategia se basa en la premisa de que las herramientas basadas en inteligencia artificial pueden mejorar significativamente la efectividad de los sistemas de cobro tradicionales. Gire identifica en la morosidad y la ineficiencia en la recuperación de deudas uno de los principales dolores de cabeza para las empresas, y planea atacar estos problemas mediante la automatización inteligente y el análisis predictivo de datos.

Transformación digital y adopción de Aura

La digitalización de los pagos ha experimentado cambios drásticos en los últimos años. Antes de la pandemia de Covid, el 70% de los pagos en el país se realizaban por canales físicos, mientras que solo el 30% eran digitales. Sin embargo, la tendencia ha invertido esta proporción, alcanzando actualmente un 30% de pagos físicos y un 70% digitales en las grandes ciudades. No obstante, en el interior del país, la relación se mantiene en un 40% físico y un 60% digital, y en zonas más remotas, la mitad de las transacciones aún dependen de locales físicos.

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Para responder a esta realidad mixta, Gire lanzó hace un año su plataforma Aura, una solución diseñada para la digitalización de estos procesos que integra pagos físicos y digitales. Aura permite publicar la cuota o factura, cobrar, conciliar el pago identificándolo y asignándolo directamente, y generar reportes en tiempo real. Hasta la fecha, el sistema ya cuenta con más de 2.200 clientes, incluyendo municipios, empresas, colegios, clubes, consorcios y cooperativas, procesando anualmente más de 250 millones de transacciones.

Impacto en la infraestructura de puntos de cobro

La red de agentes de Rapipago sigue expandiéndose, alcanzando actualmente unos 4.800 agentes en todo el país que suman cerca de 10 mil puntos de atención. En Córdoba, específicamente, existen un total de 650 locales entre propios y de terceros. A pesar de la modernización digital, el directivo destacó que todavía ingresan nuevos negocios al sistema de Rapipago todos los meses, como lo evidencia la reciente apertura de un punto de atención en Calamuchita.

Para fortalecer esta infraestructura física, el plan de Gire incluye la incorporación de cajeros automáticos para la extracción de dinero en efectivo, ya que la compañía opera con más de 100 aparatos. Esta estrategia híbrida reconoce la necesidad de mantener la presencia física en zonas donde la digitalización total aún no es la norma predominante.

Próximos pasos: Módulo Aura y segmentación

El futuro inmediato de Gire pasa por el avance del módulo Aura Project. Esta nueva funcionalidad permitirá enviar recordatorios de pagos de manera automatizada a través de correos electrónicos, SMS o WhatsApp. Lo más innovador es que estos recordatorios podrán enviarse de forma segmentada en función del cumplimiento histórico del deudor, optimizando la comunicación y la presión de cobro.

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Además de la gestión de alertas, el sistema analizará oportunidades de mejora y creará perfiles predictivos para anticipar comportamientos de pago. Esta evolución tecnológica representa un salto cualitativo para las pymes y grandes organizaciones que dependen de Rapipago, consolidando a Gire como un referente en la evolución de los sistemas de pago en Argentina y posicionando la inteligencia artificial como el motor central de su crecimiento futuro.