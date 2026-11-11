Giovani Lo Celso vuelve a la convocatoria del Betis tras ausencia ante Elche

El mediocampista argentino Giovani Lo Celso ha sido convocado nuevamente por Manuel Pellegrini para el partido de la Copa del Rey contra Navalcarnero, aclarando la duda tras su ausencia en el encuentro con Elche.

Giovani Lo Celso restablece su puesto en el plantel del Real Betis luego de haber sido omitido en la lista para el partido contra Elche. El entrenador chileno, Manuel Pellegrini, confirmó que la decisión se basó en criterios puramente deportivos y no hubo ningún inconveniente físico o disciplinario con el mediocampista.

La aclaración de Pellegrini sobre la ausencia de Lo Celso

Al ser interrogado por los medios, Manuel Pellegrini explicó que en el último partido del Betis, el 31 de mayo, notó que varios jugadores estaban en mejor forma en los entrenamientos previos, lo que justificó la ausencia de Giovani Lo Celso. Según el técnico, la gestión de turnos y la rotación son variables en cada encuentro y no implican un problema con el jugador. La afición y el elenco se beneficiarán de su regreso en los próximos partidos.

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Condiciones deportivas y forma reciente de Lo Celso

Giovani Lo Celso, de 31 años, llevaba en el historial del Betis un rendimiento inconsistente después de la eliminación por 5-2 ante el Barcelona. Futuro frente a Fenerbahce y Celta de Vigo, el mediocampista inició en la banca, sumando únicamente 32 minutos de juego en competiciones nacionales e internacionales en los últimos seis encuentros. Sus últimas actuaciones incluyeron diez minutos frente a Feyenoord y veinte dos minutos ante Celta de Vigo.

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Próximo partido y expectativas para el mediocampista

La convocatoria confirmada para el jueves 6 de junio incluye el encuentro de la Copa del Rey contra Navalcarnero. Se espera que Lo Celso recupere su posición en la alineación titular, brindando estabilidad al centro del campo. El Betis busca aprovechar su experiencia en la defensa y el desplazamiento para mejorar su rendimiento defensivo en la copa. El técnico Pellegrini ha indicado que continúa revisando su forma en los entrenamientos y que la presencia de Lo Celso será clave para la estrategia de la próxima fase de los partidos de la competición.

Impacto en la plantilla y la estrategia del Betis

El regreso de Lo Celso representa un cambio en la dinámica del equipo, donde la distribución de minutos se vuelve más equilibrada. La propia selección de 25 jugadores cuenta con alternativas que han sido evaluadas en los últimos entrenamientos, lo que justifica la variación en la selección de la plantilla. El Betis apunta a consolidar su plantilla antes de los próximos encuentros que incluyen el clásico contra Málaga y el torneo internacional frente a Borussia Dortmund. La ausencia temporal de Lo Celso en la convocatoria del último partido con Elche no tendrá repercusión en su continuidad en Europa y en la estrategia de la Copa del Rey.