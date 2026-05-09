Gio Simeone sugiere su continuidad al River Plate: 'Sigo entrenando y daré lo mejor'

Gio Simeone, delantero del Torino con 84 goles en la Serie A, habría expresado su deseo de regresar al River Plate, luego del Mundial 2026. Su objetivo es cerrar la temporada en su mejor versión y posicionarse como uno de los objetivos de River Plate para el segundo semestre del 2026. Enendation de Eduardo Coudet, su entrenador, debido a sus buenas formas y deseo de volver.

Gio Simeone atraviesa un muy buen momento. Y colabora con goles con Torino , que está lejos del peligro del descenso. Lo que no es poco.

Torino se impuso por 2-1 a Sassuolo, en un choque entre dos equipos que cierran la temporada con motivos similares. Torino está en el puesto 12° de la Serie A, con 44 unidades. Lejos de la zona de copas 2027, pero también alejado del trinomio que hoy dejaría la primera división, Cremonese, Hellas Verona y Pisa. Sassuolo se encuentra 10°, con 49.

Típicos equipos de mitad de tabla. Kristian Thorstvedt abrió la cuenta para el elenco visitante. Torino remontó con tantos de Giovanni Simeone, mediante un cabezazo de pique al piso, y Marcus Pedersen, en un encuentro jugado este en el estadio olímpico de Turín. Simeone, de 30 años, es uno de los mayores artilleros del torneo, en una tabla que encabeza Lautaro Martínez (también de ausencia por lesión), con 16 tantos.

Lo siguen Marcus Thuram, con 13 (también de Inter), Nico Paz y Anastasios Douvikas (ambos de Como), con 12 y Donyell Malen (Roma) y Gio Simeone, los dos, con 11





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