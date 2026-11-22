Conoce los detalles del duelo entre Gimnasia y Tiro y Tristán Suárez por Primera Nacional. Fecha, horario, sede y canal de transmisión en directo para este domingo.

El estadio El Gigante del Norte de Salta será el escenario central para la llave 1 de la Primera Nacional de Argentina. Este compromiso deportivo enfrenta al equipo local, Gimnasia y Tiro, contra la visita del club Tristán Suárez. La competencia busca definir posiciones clave en el torneo nacional de segunda división.

El encuentro deportivo se llevará a cabo este domingo 22 de noviembre. Los aficionados deberán estar atentos a la grilla horaria establecida para la transmisión oficial. El inicio del partido está programado para las 21:00 horas, marcando el comienzo de una noche de fútbol intensa en el norte argentino.

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Detalles de la Transmisión Televisiva

La autoridad de la liga, a través de su plataforma digital LPF Play, será el medio exclusivo para la difusión del evento en vivo. Esta plataforma digital permite el acceso inmediato a las cámaras del estadio para espectadores remotos. La señal se habilitará puntualmente desde las 21:00 horas del domingo 22 de noviembre, asegurando la cobertura completa del partido.

La decisión de utilizar LPF Play responde a las estrategias modernas de distribución de contenidos deportivos. Esta modalidad permite una mayor interactividad y acceso directo para los seguidores que no pueden asistir físicamente. La plataforma gestiona la señal técnica y la integración de datos en tiempo real durante la competencia.

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La Sede del Estadio El Gigante del Norte

La localía corresponde indiscutidamente a Gimnasia y Tiro en esta jornada específica. El estadio El Gigante del Norte, ubicado en la ciudad de Salta, recibe la visita de Tristán Suárez. Esta condición de local otorga ventajas logísticas y de arraigo territorial al equipo salteño.

La infraestructura del recinto en Salta ha sido preparada para albergar a la afición local y a los grupos de hinchada visitante. La atmósfera en este estadio suele ser un factor determinante en los resultados de Primera Nacional. La confirmación de la sede consolida la agenda deportiva para la jornada del domingo 22 de noviembre.

El Cuerpo Arbitral Dirigirá el Encuentro

La autoridad deportiva encargada de supervisar la integridad y el cumplimiento de las reglas será Javier Delbarba. Este árbitro asumirá la responsabilidad de dirigir el cotejo entre Gimnasia y Tiro y Tristán Suárez. Su presencia es fundamental para mantener el orden y la fairness竞技 en el terreno de juego.

El nombramiento de Javier Delbarba para esta llave 1 de Primera Nacional implica una gestión técnica rigurosa. Los árbitros de esta categoría deben adaptarse al ritmo físico y táctico propio del torneo. Su experiencia será crucial para manejar las incidencias que surjan durante los noventa minutos reglamentarios.

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Impacto en la Travañiencia Deportiva

Este duelo representa una oportunidad vital para ambos clubes en el marco de la primera división nacional. Gimnasia y Tiro busca consolidar su fortaleza territorial ante la visita del conjunto bonaerense. Tristán Suárez, por su parte, intenta capitalizar su rendimiento técnico fuera de su casa.

Los hinchas pueden seguir el minuto a minuto a través de los canales oficiales y la plataforma digital designada. La cobertura televisiva garantiza que cada jugada sea analizada en tiempo real. La fecha del domingo 22 de noviembre queda consolidada como un evento central en el calendario futbolístico argentino.