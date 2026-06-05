Gimnasia y Tiro vs Midland: Fecha 17 de la Primera Nacional se juega el viernes 5 de junio a las 21:30 en Salta

Gimnasia y Tiro y Midland se medirán en un crucial partido de la Primera Nacional argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 17, se disputará en el estadio El Gigante del Norte de Salta con transmisión en vivo por LPF Play. Sigue todas las incidencias, minutaje y cobertura especial del duelo que definirá posiciones en la tabla.

Gimnasia y Tiro y Midland se enfrentarán por la Primera Nacional de Argentina, la segunda división del fútbol profesional argentino, en un partido correspondiente a la fecha 17 del torneo.

El encuentro tendrá lugar el viernes 5 de junio en el estadio El Gigante del Norte, ubicado en la ciudad de Salta, donde el equipo local Gimnasia y Tiro ejercerá su condición de anfitrión frente a Midland. El partido está programado para iniciarse a las 21:30 horas (hora argentina) y será transmitido en directo a través de la plataforma de streaming LPF Play, por lo que los aficionados podrán seguirlo en vivo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

La cobertura también estará disponible en la señal de TyC Sports, que ofrecerá un minuto a minuto detallado y todas las incidencias del encuentro. Este enfrentamiento reviste especial importancia para ambos clubes en su lucha por los objetivos deportivos de la temporada.

Gimnasia y Tiro, con sede en Salta, buscará hacer valer su localía y el apoyo de su hinchada para sumar tres puntos que lo acerquen a los puestos de vanguardia o lo alejen de los de abajo, dependiendo de su posición en la tabla al momento del partido. Midland, por su parte, viajará con la intención de lograr un resultado positivo que le permita mejorar su performance y escalar posiciones en un torneo sumamente competitivo y parejo.

El árbitro designado para impartir justicia en este compromiso será Adrián Franklin, quien estará asistido por sus jueces de línea habituales. La previa del partido incluirá análisis de las formaciones probables, el historial de enfrentamientos entre ambos clubes y las bajas por lesiones o sanciones que puedan afectar a los planteles. Los entrenadores de ambos equipos ultimarán detalles tácticos en los entrenamientos previos, definiendo alineaciones y estrategias para un duelo que promete emociones y emociones fuertes.

La Primera Nacional, conocida también como Nacional B, es un torneo que involucra a 36 equipos divididos en dos zonas, y los mejores de cada una ascienden a la Liga Profesional de Fútbol, mientras que otros equipos disputan playoffs por el segundo ascenso. Por lo tanto, cada punto en juego es crucial para los anhelos de promotion o para evitar el descenso a las ligas regionales.

El estadio El Gigante del Norte, con capacidad para varios miles de espectadores, será el escenario que albergará este enfrentamiento, generando un ambiente de fiesta y rivalidad deportiva. La transmisión por LPF Play garantiza el acceso a usuarios que no cuenten con televisión por cable o que se encuentren fuera de la zona de cobertura de la señal abierta.

Para los aficionados que deseen asistir en persona, se recomienda adquirir las entradas con anticipación debido a la alta demanda esperada, especialmente si el equipo local goza de una buena campaña. En resumen, el partido entre Gimnasia y Tiro y Midland pone en juego no solo tres puntos vitales, sino también el orgullo de cada institución y la posibilidad de dar un salto significativo en la tabla de posiciones, lo que lo convierte en un evento deportivo imperdible para los amantes del fútbol argentino





TyCSports / 🏆 14. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gimnasia Y Tiro Midland Primera Nacional Fútbol Argentino Partido En Vivo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Milei defendió por primera vez públicamente el retiro del pliego de MichelliEl Presidente avaló un mensaje en redes del exjuez Ricardo Manuel Rojas en el que se jacta de su poder para frenar la nominación a jueza; Karina Milei recibió a Bullrich para aplacar las tensiones

Read more »

Crowdfunding inmobiliario crece 42% y registra utilidades por primera vezHe cubierto las fuentes de Fintech, Afores, Seguros, Cripto y Startups en México

Read more »

Otro doblete del 9 de la Reserva que los hinchas de Boca ya piden en PrimeraEl equipo de Mariano Herrón volvió a ganar, esta vez fue con una goleada tremenda ante Defensa, quedó cerca de los cuartos de final y tuvo como figura a un juvenil que pide pista.

Read more »

Novedad total: se podrán comprar autos chinos por plan de ahorro por primera vez en ArgentinaLo anunció este jueves el presidente de Stellantis Argentina, Martín Zuppi, quien además trazó un panorama de la actualidad del sector

Read more »