Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

Gimnasia y Ferro cierran semifinales de Liga Nacional con victoria local

Sports News

Gimnasia y Ferro cierran semifinales de Liga Nacional con victoria local
Liga NacionalSemifinalesGimnasia
📆5/24/2026 2:29 AM
📰DiarioOle
70 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 55% · Publisher: 63%

Gimnasia y Ferro se enfrentaron en la primera semifinal de la Liga Nacional y ambos equipos demostraron una gran intensidad y un buen juego en defensa. Gimnasia logró una victoria por 59-55 y se clasificó para la final, mientras que Ferro quedó segundo y jugará la final por la clasificación.

Gimnasia aprovechó triples de Anyelo Cisneros y Emiliano Toretta para sacar una diferencia de siete puntos (12-5). Pese a la salida de Emiliano Lezcano producto de una lesión , Ferro logró achicar la desventaja (19-14) con Jano Martinez y Felipe Rodriguez.el Mens Sana aprovechó la poca efectividad de la visita para cerrar el primer cuarto por 23-14 .

En el segundo periodo, el local mantuvo su ventaja de nueve puntos (26-17), pero el conjunto de Caballito logró recortar la diferencia, gracias al aporte de Alejandro Diez en las ofensivas, el segundo cuarto finalizó 41-35. Ferro salió mejor del vestuario, con un parcial de 8-2 para pasar al frente (44-43) con Diez y José Defelippo , pero Gimnasia reaccionó con el ingreso de Sebastian Carrasco y Marcos Chacón para tomar nuevamente la ventaja en el marcador por seis puntos (55-49).

En el último minuto del tercer cuarto, el encuentro quedó igualado (55-55) tras buenas acciones ofensivas por parte de la visita con Defelippo y Kevin Hernandez, pero el conjunto patagónico cerró mejor el cuarto con Kenneth Horton para finalizar 59-55. En el último periodo, el juego fue de igualado por parte de los equipos, Gimnasia manteniendo su ventaja de cuatro puntos (63-59) pero Ferro de la mano de Defelippo logró igualar el juego (67-67) a falta de cuatro minutos.

En la recta final del encuentro, el Verde local estiró a seis puntos (77-71). Y pese a los intentos por parte de Ferro, el local se llevó el primer punto de las semifinales. Con triunfos locales y en las mismas sedes, este lunes se juegan los segundos partifdos: Gimnasia vs. Ferro a las 20.30 y Quimsa vs. Boca a las 21.30. Mirá tambiénQuimsa le ganó a Boca y se adelantó en las semifinales de la Liga Naciona

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DiarioOle /  🏆 11. in AR

Liga Nacional Semifinales Gimnasia Ferro Victoria Local Intenso Partido Buen Juego En Defensa

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Los desafíos fiscales soberanos complican acuerdos nacional-provincialesLos desafíos fiscales soberanos complican acuerdos nacional-provincialesLos desafíos fiscales soberanos también complican los acuerdos nacional-provinciales y podrían resultar en cambios en la asignación de ingresos intergubernamentales acordada, como se vio en 2023 y 2024. Las provincias con menor autonomía fiscal fueron las más afectadas y advierte que esto se prolongó en 2025 y sigue acentuándose este año.
Read more »

El Gobierno anunció que destinará $590 millones al Banco Nacional de Datos GenéticosEl Gobierno anunció que destinará $590 millones al Banco Nacional de Datos GenéticosLa Casa Rosada prometió reforzar fondos, aunque arremetió contra la medida judicial.
Read more »

Oficial: el Pata Pereyra fue ratificado como DT de GimnasiaOficial: el Pata Pereyra fue ratificado como DT de GimnasiaTras un gran interinato, el entrenador firmó su vínculo con el Lobo hasta diciembre del 2027.
Read more »

Ferro se coronó campeón de la Liga femenina de básquet en el Templo del RockFerro se coronó campeón de la Liga femenina de básquet en el Templo del RockLa final estuvo cargada de tensión, y Ferro se impuso con 75 a 69 a Obras para llevarse el tricampeonato y la Copa
Read more »



Render Time: 2026-05-24 05:29:43