Gimnasia y Ferro cierran semifinales de Liga Nacional con victoria local

Gimnasia y Ferro se enfrentaron en la primera semifinal de la Liga Nacional y ambos equipos demostraron una gran intensidad y un buen juego en defensa. Gimnasia logró una victoria por 59-55 y se clasificó para la final, mientras que Ferro quedó segundo y jugará la final por la clasificación.

Gimnasia aprovechó triples de Anyelo Cisneros y Emiliano Toretta para sacar una diferencia de siete puntos (12-5). Pese a la salida de Emiliano Lezcano producto de una lesión , Ferro logró achicar la desventaja (19-14) con Jano Martinez y Felipe Rodriguez.el Mens Sana aprovechó la poca efectividad de la visita para cerrar el primer cuarto por 23-14 .

En el segundo periodo, el local mantuvo su ventaja de nueve puntos (26-17), pero el conjunto de Caballito logró recortar la diferencia, gracias al aporte de Alejandro Diez en las ofensivas, el segundo cuarto finalizó 41-35. Ferro salió mejor del vestuario, con un parcial de 8-2 para pasar al frente (44-43) con Diez y José Defelippo , pero Gimnasia reaccionó con el ingreso de Sebastian Carrasco y Marcos Chacón para tomar nuevamente la ventaja en el marcador por seis puntos (55-49).

En el último minuto del tercer cuarto, el encuentro quedó igualado (55-55) tras buenas acciones ofensivas por parte de la visita con Defelippo y Kevin Hernandez, pero el conjunto patagónico cerró mejor el cuarto con Kenneth Horton para finalizar 59-55. En el último periodo, el juego fue de igualado por parte de los equipos, Gimnasia manteniendo su ventaja de cuatro puntos (63-59) pero Ferro de la mano de Defelippo logró igualar el juego (67-67) a falta de cuatro minutos.

En la recta final del encuentro, el Verde local estiró a seis puntos (77-71). Y pese a los intentos por parte de Ferro, el local se llevó el primer punto de las semifinales. Con triunfos locales y en las mismas sedes, este lunes se juegan los segundos partifdos: Gimnasia vs. Ferro a las 20.30 y Quimsa vs. Boca a las 21.30. Mirá tambiénQuimsa le ganó a Boca y se adelantó en las semifinales de la Liga Naciona





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