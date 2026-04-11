Gimnasia y Esgrima de Jujuy evalúa rescindir el contrato de Emiliano Endrizzi tras incidente en avión

La Comisión Directiva de Gimnasia y Esgrima de Jujuy analiza la rescisión del contrato de Emiliano Endrizzi tras ser detenido por gritar 'bomba' en un avión. El incidente ha provocado un impacto institucional y el club busca proteger su imagen.

La inesperada situación que involucra a Emiliano Endrizzi ha escalado rápidamente a nivel institucional y deportivo. Walter Morales , presidente de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, confirmó que la Comisión Directiva está considerando seriamente rescindir el contrato del jugador. Esta decisión surge tras la detención de Endrizzi el sábado, acusado de gritar 'bomba' en el interior de un avión comercial.

El incidente ha provocado un fuerte impacto en la imagen de la institución, generando una crisis de reputación que la dirigencia busca minimizar. En una entrevista con radio La Red, Morales detalló que se convocó a una reunión urgente con el cuerpo de abogados y la cúpula dirigencial del club. El principal objetivo es analizar el conflicto legal, establecer una postura definitiva ante la Justicia y dejar claro que el club no es responsable por las acciones individuales del deportista. La urgencia de la situación se ve agravada por el contexto actual, que exige la máxima sensibilidad y precaución en temas de seguridad, especialmente en entornos como el aeronáutico. El presidente del club enfatizó la gravedad de la situación, destacando que el comportamiento de Endrizzi, independientemente de la intención, es inaceptable. Además, el inesperado cambio en el pronóstico del tiempo, anticipando temperaturas de hasta 30 grados centígrados para el mes de abril, añade un matiz irónico a la situación, demostrando cómo la actualidad puede ser impredecible y llena de contrastes.\El presidente Morales, en sus declaraciones, subrayó que 'el contexto global actual no permite ninguna broma de este tipo' en materia de seguridad. Aunque inicialmente se sugirió que el incidente podría haber sido un intento fallido de broma interna, la dirigencia ha sido inflexible en su postura. 'Era un jugador que estaba en horario laboral, representando a una institución que es muy importante a nivel nacional', afirmó Morales, reafirmando que la prioridad absoluta es proteger la reputación del club. El incidente ocurrió dentro del avión que transportaba a la delegación del equipo hacia la Ciudad de Buenos Aires para un partido correspondiente a la novena jornada de la Primera Nacional. La conducta de Emiliano Endrizzi obligó a activar de inmediato los rigurosos protocolos de seguridad aeronáutica, con la consiguiente evacuación total de los pasajeros y del personal de la terminal aérea. La magnitud del incidente y sus consecuencias han generado un debate sobre la responsabilidad individual de los deportistas y el impacto de sus acciones en la imagen de las instituciones a las que representan. Se espera que la decisión final de la Comisión Directiva se tome en los próximos días, luego de analizar cuidadosamente todos los aspectos legales y deportivos del caso. La incertidumbre sobre el futuro de Endrizzi y el impacto en el rendimiento del equipo son temas de gran interés para los aficionados y los medios de comunicación.\El club, ante la gravedad de lo sucedido, está tomando medidas para mitigar los posibles daños y proteger sus intereses. La asesoría legal es fundamental en este proceso, ya que deben analizarse las implicaciones legales del incidente, incluyendo posibles sanciones y responsabilidades. Además, la Comisión Directiva deberá evaluar el impacto financiero y deportivo de la posible rescisión del contrato de Endrizzi. Se espera que el club emita un comunicado oficial en breve, explicando las decisiones tomadas y las acciones a seguir. La situación pone de manifiesto la importancia de la conducta de los deportistas y el papel de los clubes en la educación y el cumplimiento de las normas. El incidente también resalta la necesidad de una comunicación clara y transparente entre los clubes, los jugadores y los aficionados, especialmente en momentos de crisis. El caso de Endrizzi es un recordatorio de que las acciones individuales pueden tener consecuencias significativas para toda una institución y que la responsabilidad personal es fundamental en cualquier contexto, especialmente en aquellos que involucran la seguridad pública y la representación de una entidad a nivel nacional





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