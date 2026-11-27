El técnico Ariel Pereyra ensayó una formación inusual con Melluso de lateral y Franco Torres en ataque para el choque contra Boca Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura.

El entrenador del Club Gimnasia y Esgrima La Plata, Ariel Pereyra, confirma que su equipo utilizará un planteo táctico más conservador de cara al enfrentamiento de cuartos de final contra Boca Juniors. Este crucial partido por el Torneo Clausura se disputará el próximo domingo en el estadio La Bombonera con inicio programado para las 20.30 horas.

Estrategia táctica y formación inicial

El objetivo principal del equipo es alcanzar la clasificación a las semifinales del torneo. Para ello, la dirección técnica busca implementar un esquema que permita al plantel mantener una estructura compacta y generar oportunidades peligrosas a través de rápidos contraataques. La idea central es proteger la zona defensiva mientras se aprovechan los espacios que queden libres ante el ataque rival.

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Se especula con una formación que incluya una línea de doble tres en el mediocampo. En esta configuración, Pedro Silva Torrejón ocuparía la posición de lateral derecho, mientras que Melluso, cuyo puesto natural es el de defensa central, actuaría como volante por la banda izquierda. Esta versatilidad busca dotar al equipo de mayor solidez en la recuperación del balón.

En la mitad del campo, el mediocampo estaría compuesto por jugadores que demostraron gran estado de forma recientemente. Ignacio Miramón, Nacho Fernández y Mateo Seoane completarían esta unidad. Ambos primeros mencionados destacaron por sus excelentes actuaciones en la victoria obtenida ante el equipo de La Lepra, lo que los posiciona como figuras clave en la estrategia del técnico.

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Incertidumbre en la ofensiva y bajas

No obstante, las dudas persisten en cuanto a la alineación definitiva, ya que Ariel Pereyra continúa evaluando distintas opciones. El escandinavo, como es cariñosamente llamado, mantiene la flexibilidad para ajustar la estrategia minutos antes del pitido inicial. La incertidumbre aumenta debido a que el jugador Melluso tiene pendiente una fecha de suspensión que podría alterar los planes originales del cuerpo técnico.

Para probar estas alternativas, el plantel se reunió para una práctica matutina el viernes. Durante esta sesión, el técnico introdujo cambios significativos en la punta de lanza, incluyendo a Franco Torres como dupla de ataque junto a Auzmendi. Este ensayo indica que la decisión final sobre los once titulares que cruzarán el campo de juego no se habrá tomado de forma definitiva hasta las horas previas al encuentro.

Consecuencias del incidente en El Bosque

La preparación del equipo ha estado marcada por los sucesos ocurridos durante el final de la última jornada disputada en el estadio El Bosque. Ese episodio generó un polémico cierre que tuvo consecuencias directas en la disponibilidad de los jugadores para los próximos compromisos. La situación derivó en una dura baja para el plantel, limitando las opciones del técnico.

Esta baja no solo afecta al partido contra Boca Juniors, sino que también podría tener repercusiones en el encuentro siguiente. El rival potencial de las semifinales podría ser Independiente Rivadavia, por lo que la gestión de las ausencias es vital para la trayectoria del equipo en la competición. El cuerpo técnico debe optimizar los recursos disponibles para mantener la racha de buen juego.

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Próximos pasos y objetivos del plantel

Los jugadores ya saben que el desafío del domingo representa una oportunidad única para avanzar en el torneo. La concentración será total para enfrentar a uno de los grandes del fútbol argentino en su propia casa. Cada movimiento en el terreno de juego tendrá un peso específico, ya que un error pequeño podría costar la eliminación directa de la competición.

A medida que se acercan las 20.30 del domingo, la prensa y los hinchas esperan conocer la lista oficial de convocados. La adaptación al esquema conservador y la eficiencia en la transición rápida serán las claves para intentar obtener un resultado favorable. El objetivo sigue siendo claro: sumar tres puntos o, como mínimo, un empate que fortalezca la posición del equipo en la senda hacia las semifinales.