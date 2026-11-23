La dirección de Nicolás Ramírez en el triunfo 4-2 de Gimnasia sobre Newell's en octavos provocó polémica al omitir la expulsión de Conti pese a dos amonestaciones.

El partido de octavos de final entre Gimnasia y Newell's, finalizado con un triunfo local 4 a 2, dejó un saldo técnico polémico debido a las decisiones arbitrales. El juez Nicolás Ramírez, encargado de dirigir la instancia, generó controversia al omitir la segunda amonestación para Conti, futbolista del Lobo, en una jugada clara que hubiera debido ser sancionada con expulsión. Este error coincidió con la aplicación de tarjetas contra jugadores rosarinos por infracciones consideradas graves.

La omisión crítica contra Conti

El punto más cuestionado de la gestión arbitral fue la falta cometida por Conti durante la cobro del segundo penal en favor de Gimnasia. Aunque la acción merecía una segunda tarjeta amarilla, el árbitro no la mostr, lo que permitió al defensor continuar en el campo. Este descuido contrasta con la normativa vigente que indica que el VAR no puede convocar a un árbitro para aplicar una segunda amarilla, salvo para anular una ya existente.

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Sanciones correctas a Russo y Ortega

Por el contrario, las decisiones disciplinarias contra el equipo de Newell's fueron ajustadas a reglamento. Nicolás Ramírez le mostró la segunda amarilla y la consiguiente tarjeta roja a Jerónimo Russo por una infracción de juego violento. Posteriormente, expulsó a Martín Ortega tras este, quien le lanzó un golpe intencional a Nacho Fernández, quien se encontraba en el suelo.

El incidente con Harlem Castillo

La tensión aumentó al final del encuentro con un altercado entre Harlem Castillo, arquero de Gimnasia, y Nicolás Ramírez. El portero colombiano fue sancionado tras un gesto interpretado como provocativo hacia Solari. Este hecho derivó en un tumulto que provocó las expulsiones de Gabriel Arias, Lucas Carrizo y del mismo Castillo, terminando con diez jugadores de ambos bandos en el terreno de juego.

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Contexto de controversias arbitrales

Estas decisiones no ocurren en el vacío, sino que se suman a una serie de quejas recientes en el fútbol argentino. El equipo de River Plate, tras su derrota ante Boca en la Bombonera, reclamó por la no expulsión de Lautaro Blanco. Asimismo, Tristán Suárez protestó por un penal otorgado en la final por Godoy Cruz, donde el arbitraje fue considerado inconsistente en comparación con otros partidos.

Consecuencias para el torneo

Con este resultado, Gimnasia avanza en la competencia mientras Newell's debe analizar sus errores defensivos y la gestión de su plantilla. La omisión de la tarjeta a Conti podría ser objeto de revisión por los organismos superiores, aunque las reglas actuales limitan las intervenciones del VAR en este aspecto. El equipo rosarino quedó reducido a diez efectivos en momentos clave, lo que afectó su capacidad táctica en el segundo tiempo extra.